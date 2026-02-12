Cierre de Conaprole en Rivera: gremio anunció paro de actividades por 24 horas a partir de esta noche

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recibió a la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) por el cierre de la planta 14 de Rivera que funcionaba como centro de distribución. El sindicato resolvió realizar un paro de 24 horas que comenzará hoy en el turno de la noche y se retomará mañana en el mismo turno. El gremio convocó a asamblea general para el próximo jueves y cedió la facultad al consejo nacional de delegados considerar la "no carga de productos y leche en el norte del país".

Luego del encuentro, el titular de la cartera, Juan Castillo, sostuvo que citará a la empresa a una reunión tripartita para mañana. En función de los resultados de ese encuentro, el gremio aplicaría medidas de paro de inmediato, según resuelva en el consejo nacional de delegados.

Del encuentro también participó el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala e integrantes del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). "La situación es de mucha rigidez de las partes", dijo Castillo y agregó: "Le estamos pidiendo a las partes que no innoven".

Planta 14 de Rivera. Trabajadores de Conaprole.

Castillo señaló que dialogó de forma telefónica con el presidente de Conaprole, aunque consultado sobre la posibilidad de que la empresa revea la decisión, el ministro sostuvo: "Si hay fuego, yo no puedo venir con un balde de nafta y tirarla arriba".

El sindicato

Por su parte, el secretario general de AOEC, Luis Goichea, aseguró que si no se establece un ámbito de negociación, "vamos a volver a lo que fue la gestión el año pasado con una serie de desabastecimientos en la zona del norte y con entregas en forma inadecuada". "Conaprole es muy complicado a la hora de avanzar en la negociación y dilata los temas", sostuvo.

"Va a haber un carnaval complejo", dijo Goichea debido a que la próxima semana y con motivo de los feriados de carnaval, las plantas de Conaprole trabajarán con "mínimos imprescindibles".

Juan Castillo en reunión tripartita por Conaprole. Foto: Natalia Rovira.

Por otra parte, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) emitió un comunicado en rechazo al cierre del centro de distribución y agregó que la próxima semana se realizará un plenario para discutir los próximos pasos a seguir.

"Esta decisión vuelve a generar una profunda preocupación por su impacto en las fuentes de trabajo, en las familias afectadas y en la comunidad toda", señaló el gremio del sector y agregó: "Entendemos que medidas de esta magnitud deben contemplar el diálogo, la responsabilidad social y la búsqueda de alternativas que resguarden el empleo en el interior del país y la producción nacional".