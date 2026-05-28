El dólar en Uruguay subió por cuarta jornada consecutiva, aunque en forma leve esta vez, mientras en Brasil aumenta más

El dólar en Uruguay subió ayer por cuarta jornada consecutiva, esta vez un leve 0,07% y el interbancario se negoció en promedio a $ 40,093. El billete verde cotizó en la jornada entre $ 40,06 y $ 40,13, para finalizar en $ 40,12 un 0,05% por encima del cierre del martes.

En mayo, la moneda estadounidense baja 0,40%, mientras que en el año aumenta 2,69%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 85 transacciones por un monto de US$ 45,5 millones.

Pantalla de la Bolsa Electrónica de Valores. Foto: Bevsa / Archivo El País.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer cerró estable en $ 38,90 para la compra y $ 41,30 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría para Uruguay, el dólar aumentó ayer 0,73% y cerró en 5,0579 reales. En el mes el dólar en Brasil sube 1,39%, mientras que en 2026 baja 8,8%

Fajos de billetes de dólares. Foto: Archivo El País

El dólar oficial en Argentina subió ayer 0,33% y finalizó en 1.412,5 pesos argentinos. En mayo sube 2,27%, aunque en lo que va 2026 cae 3,21%

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, cerró estable ayer en 63 puntos básicos. Esto se dio con una cotización levemente al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En mayo el riesgo país lleva un alza de tres unidades, aunque en lo que va de 2026 baja tres puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo del Banco Central.