Cruce entre Fancap y estacioneros por dificultades de abastecimiento de combustibles y el lío del pórtland como trasfondo

El paro de Federación Ancap (Fancap) en la previa al aumento de precios de los combustibles que empezó a regir ayer generó “quiebres de stock” en estaciones de servicio, según la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu). El gerente de Unvenu, Federico De Castro, dijo a El País que desde ayer se está restableciendo el suministro con normalidad. Sin embargo, Fancap aseguró que la adopción de cortes de horas extras y cambio de turno del personal puede generar una falta de abastecimiento a largo plazo.

“Unvenu mintió por otras cuestiones, se quedaron con la sangre en el ojo por no poder hacer su negocio”, dijo a El País el presidente de Fancap, Salvador Sprovieri luego de que Unvenu exhortara a la población a cargar combustibles previo al aumento. Según explicó, las estaciones de servicio se abastecieron con 45 millones de litros entre lunes y viernes “para poder venderlo a un mayor precio” a partir del lunes.

Por su parte, el gerente de Unvenu confirmó que las estaciones de servicio recibieron esa cantidad de combustible durante la semana pasada y resaltó que la advertencia previa por el posible desabastecimiento facilitó que la población cargara combustible. “Hicimos el esfuerzo para que la gente pudiera tener combustible”, dijo.

Como es habitual previo a cada aumento de precios, las estaciones de servicio registran una mayor concurrencia de público en busca de abastecer la mayor cantidad de combustible en sus vehículos. Según dijo De Castro, entre el martes y jueves de la semana pasada se observó un aumento de entre 20% y 25% en las ventas de combustible.

Medidas sindicales

Si bien la atención en torno a Fancap está en el negocio del pórtland, la planta de La Tablada –la única encargada de la distribución de combustible a las estaciones de servicio– atraviesa una serie de medidas sindicales en reclamo de una “reestructura”.

Según explicó Sprovieri, esta modificación implica redefinir el trabajo en la planta y la contratación de personal; uno de los puntos débiles de las plantas de Ancap. De acuerdo con el dirigente sindical, el área de mantenimiento y operaciones es una de las más afectadas por la baja cantidad de personal ya que cuenta con unas 28 personas en funciones.

Camiones de combustible en la planta de La Tablada Foto: Fernando Ponzetto

Las reuniones ante la posible reestructura en La Tablada se están desarrollando de forma bipartita en conjunto con Ancap, quien según dijo Sprovieri, se manifiesta en desacuerdo con este proyecto.

Sin embargo, la idea del sindicato es que el planteo se eleve al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) luego de discutirlo en asamblea general durante esta semana.

Por este motivo, el sindicato de Ancap había resuelto un paro de 24 horas desde el viernes pasado a las 14 horas. Entre las 14 y las 22 horas del viernes –porque los sábados y domingos no hay distribución– se estimaron 5 millones de litros de combustible no cargados a las estaciones de servicio.

Además del paro de actividades, Fancap resolvió un corte generalizado en las horas extras y cambio de turno de personal en planta La Tablada. Sprovieri indicó que si bien no se observaron efectos significativos durante las últimas horas, aseguró que a largo plazo puede afectar el abastecimiento de combustible.

Pórtland

Ante las pérdidas que arroja el negocio del pórtland de Ancap, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) resolvió en conjunto con el Congreso de Intendentes que las Intendencias le compren pórtland, lubricantes y combustibles a Ancap.

Fabrica de Portland de Ancap. Foto: El País

“Fruto de muchos meses de trabajo con la empresa pública y la Comisión de Descentralización; y luego de haber solicitado el espacio para fortalecer la demanda de la industria del portland, el pedido se convierte en acuerdo”, resaltó la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, en su cuenta de X (antes Twitter) al anunciar la noticia.

El MIEM, Fancap y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca) mantienen reuniones para destrabar la reestructura que pretende implementar el directorio de la estatal para reducir las pérdidas del negocio del pórtland. En estas reuniones se discuten “cambios que impliquen gastar menos y mejor y corregir la gestión”, según dijo Sprovieri.

El presidente del sindicato manifestó que la postura de Fancap ante este nuevo acuerdo es “completamente en línea con el MIEM”.

“Vamos por un buen camino”, resaltó Sprovieri sobre las reuniones con autoridades de la cartera aunque reconoció que aún no se sabe cuál será el paradero de la planta de Paysandú.

Debido a las pérdidas, la petrolera estatal comenzó a desarrollar un plan de acción para trasladar la producción de cemento de la planta de Paysandú a la que tiene ubicada en Minas. Según indicó Sprovieri, esta decisión se mantiene en pausa con motivo de las reuniones bipartitas de las que Ancap no participa —aunque se mantiene al tanto de lo dialogado— luego de haber puesto un punto final a las negociaciones con los gremios en abril de este año.