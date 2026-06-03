El dólar en Uruguay corta una racha de siete jornadas consecutivas al alza y el gobierno coloca deuda en moneda local

El dólar en Uruguay cortó una racha de siete jornadas al alza (la más larga desde setiembre de 2024) al bajar ayer 0,12% y negociarse en promedio en $ 40,271. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,23 y $ 40,35 y cerró en $ 40,26, una caída de 0,22% respecto al cierre del lunes.

En lo que va de junio, la moneda estadounidense sube 0,26%, mientras que en el año aumenta 3,15%.

Un cliente prepara sus billetes de dólar para cambiarlos por pesos en una casa de cambio. Foto: Archivo El País

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 37 transacciones por un monto de US$18 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 10 centésimos cerró en $ 39,05 para la compra y $ 41,45 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar cayó ayer 0,28% y finalizó en 5,016 reales. En junio baja 0,81% y en 2026 retrocede 8,84%.

El dólar oficial en Argentina subió 0,39% ayer y cerró en 1.426,98 pesos argentinos. En lo que va del mes aumenta 1,18%, pero en el año baja 2,22%.

Deuda, riesgo y tasa

El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP) con vencimiento en setiembre de 2047. El monto licitado fue de 2.000 millones de UP (US$ 89 millones) y tuvo una demanda de 3.339 millones de UP (US$ 148 millones). Finalmente, el monto adjudicadofue de 3.144 millones de UP (US$ 139,5 millones) con un rendimiento de 1,9%.

Una persona sostiene un billete de 10 dolares. Foto: EFE

El riesgo país. medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer una unidad y cerró en 56 puntos básicos. Esto se dio con una cotización mixta tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En junio el riesgo país cae una unidad y en 2026 retrocede 10 puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,79%, prácticamente en el objetivo del Banco Central (5,75%).