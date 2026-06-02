El dólar en Uruguay aumenta y alcanza la mayor racha de subas diarias desde setiembre de 2024

El dólar en Uruguay inició la semana al alza, por séptima jornada consecutiva (acumulando una suba de 1%), algo que no sucedía desde el año 2024 (cuando entre el 16 y el 24 de setiembre tuvo siete subas consecutivas, con un incremento de 3,59% en ese lapso).

Ayer, la moneda estadounidense aumentó 0,38% y se negoció en promedio en $ 40,319. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,20 y $ 40,38 y finalizó en $ 40,35, con un alza de 0,37% con respecto al cierre del viernes.

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

En lo que va del año, el dólar sube 3,27%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 45 transacciones por un monto total de US$ 23 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió 20 centésimos para la compra y 10 centésimos para la venta, y cerró en $ 39,15 y $ 41,55 respectivamente.

Una lupa apoyada sobre un billete sobre varios billetes de 100 dólares. Foto: Canva

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,53% y cerró en 5,0303 reales. Durante 2026, el dólar en Brasil retrocede 8,58%.

El dólar oficial en Argentina subió 0,79% ayer y finalizó en 1.421,47 pesos argentinos. Durante el año cae -2,6%.

Riesgo y tasa

El riesgo país medido a través del íÍndice UBI, que elabora República AFAP cerró estable ayer en 57 puntos básicos. Esto se dio con una cotización mixta tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En 2026 el riesgo país baja nueve unidades.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,92%, por encima del objetivo del Banco Central (5,75%).