Inicio del otoño 2026: la hora exacta en la que se despide el verano y ocurre el equinoccio en el hemisferio sur

El ciclo estival de 2026 en Uruguay transita sus últimas horas. Luego de meses con altas temperaturas y extensión de la luz solar, el calendario astronómico se prepara para el equinoccio, el fenómeno que determina el equilibrio entre el día y la noche. Este evento no solo representa un cambio en el almanaque, sino el inicio formal de una transición climática que suele traer consigo el descenso de temperaturas y la reducción de la exposición al sol en el Cono Sur.

En Uruguay, el final del verano está estrictamente vinculado al posicionamiento del sol respecto a la Tierra. Según datos oficiales proporcionados por los observatorios astronómicos de referencia, el inicio del otoño de 2026 se producirá de manera simultánea en todo el hemisferio sur, marcando el momento preciso en que los rayos solares inciden perpendicularmente sobre el ecuador terrestre, igualando la duración de la jornada diurna y la nocturna.

¿A qué hora empieza el otoño 2026 en Uruguay?

La transición oficial ocurrirá este viernes 20 de marzo de 2026. Según los cálculos astronómicos, el verano llegará a su fin exactamente a las 10:46 horas de Uruguay. En ese instante se producirá el equinoccio de otoño, dando paso a una estación que se extenderá por 92 días hasta la llegada del solsticio de invierno, prevista para el mes de junio.

El significado del equinoccio de otoño

El término "equinoccio" proviene del latín aequinoctium, que significa "noche igual". Durante esta jornada de viernes, los uruguayos notarán que el sol sale exactamente por el Este y se pone por el Oeste en casi todo el planeta. A partir del sábado, los días comenzarán a acortarse de forma más evidente, perdiendo minutos de luz solar cada jornada hasta alcanzar el día más corto del año en junio.

Árboles en otoño Foto: Unsplash

Este proceso astronómico es el preámbulo natural para que la atmósfera comience a enfriarse tras el almacenamiento de calor del verano. En términos culturales y biológicos, el otoño representa una etapa de preparación y recolección, donde la naturaleza inicia su proceso de latencia y el paisaje uruguayo se transforma con las tonalidades ocres características de la vegetación local.