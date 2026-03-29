Otoño y desapego: cómo soltar lo que ya no suma para renovar tu energía y abrir nuevos caminos

Con la llegada del otoño se inicia un nuevo ciclo energético, un tiempo de recomienzo que invita a hacer espacio, no solo en el hogar, sino también en nuestro entorno interno. Esta etapa nos propone soltar, depurar y reorganizar para dar lugar a lo nuevo que está por manifestarse.

Recomenzar implica liberarnos de tensiones, aflojar el control —tanto emocional como material— y permitirnos vivir con mayor libertad, serenidad y una energía vital más elevada. En palabras, parece sencillo; sin embargo, en la práctica puede volverse desafiante si no sabemos cómo soltar aquello que ya no nos representa.

Apego cotidiano

Las personas tendemos naturalmente al apego: a objetos, situaciones y vínculos. En un inicio, esto pasa inadvertido. Construimos una vida acorde a nuestros gustos y rodeados de quienes queremos, pero con el paso del tiempo pueden aparecer señales de estancamiento. Sentimos que nos cuesta avanzar, que dependemos de la mirada ajena para validar nuestros logros o que repetimos una y otra vez los mismos obstáculos. También puede surgir una pérdida de entusiasmo o energía para iniciar aquello que deseamos.

Si te identificás con alguna de estas situaciones, probablemente estés atravesando un proceso de apego. Lejos de ser una condición limitante, es una oportunidad para tomar conciencia y transformarlo.

Tomar conciencia

Romper con estas trabas requiere decisión y presencia. Es necesario dejar de funcionar en “piloto automático” y comenzar a observar lo que sucede a nivel interno. Tomar conciencia, aceptar el momento actual, visualizar posibles soluciones y, sobre todo, mirarte con respeto y cariño. Entender que no todo lo que hoy te rodea sigue representándote es un paso clave para avanzar.

Aceptar hoy

El primer paso hacia el desapego es aceptar que querés dejar ir. Aceptar no es resignarse. La resignación inmoviliza; la aceptación, en cambio, permite partir desde la realidad actual para construir algo diferente. Es reconocer lo que hay hoy para poder transformarlo en beneficio propio.

En este proceso cobra un rol central el “poder de elegir”, una herramienta que muchas veces olvidamos. Elegir qué conservar, qué soltar y hacia dónde dirigir nuestra energía es una forma concreta de recuperar el control de nuestra vida.

Mujer realizando un ritual con velas en su hogar. Foto: Freepik.

Pasar a la acción

El segundo paso es actuar. No importa cuán pequeño sea el movimiento: lo importante es comenzar. Muchas veces, los objetos acumulados —esas cosas que nos cuesta dejar ir— representan miedos más profundos: miedo a olvidar, a soltar vínculos, a perder recuerdos o a enfrentar el cambio.

Sin embargo, esos mismos objetos pueden estar bloqueando la energía, ocupando espacio físico y simbólico, e impidiendo la llegada de nuevas oportunidades.

Ejercicio práctico

Este ciclo es ideal para iniciar un proceso consciente de desapego. Tenés tres meses para hacerlo, sin apuros, respetando tus tiempos.

Prepará una rica infusión —la de manzanilla es ideal para esta época por su efecto relajante— y recorré tu hogar con una mirada nueva. Observá qué rincones sentís cargados, estancados o simplemente incómodos. Detenete en esos espacios y revisá qué contienen: objetos en desuso, cosas rotas, cajones desordenados o elementos que ya no te generan bienestar.

Cuestioná cada objeto. Preguntate para qué está ahí, qué función cumple hoy en tu vida y si realmente querés que siga formando parte de tu entorno. Desde esa observación consciente, decidí si debe quedarse o si es momento de dejarlo ir.

Infusión de otoño Pexels

Cerrar ciclos

Una vez que completes este proceso en un rincón o sector, y decidas soltar lo que ya no pertenece a tu vida, es importante agradecer. Reconocer el tiempo y la función que ese objeto tuvo en tu historia es una forma de cerrar el ciclo de manera respetuosa.

Luego, al retirarlo, realizá una limpieza energética del espacio. Esto permitirá liberar la energía estancada, elevar la vibración del ambiente y abrir lugar a nuevas oportunidades.

Dejar ir no es perder. Es elegir, con conciencia, hacer espacio para lo que realmente tiene que llegar.