¿Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Uruguay? Las fechas oficiales del calendario de ANEP

Mientras transcurre el año lectivo actual, padres y alumnos ya proyectan sus planes para los meses que siguen, y una pregunta común por estos días gira en torno a las vacaciones de invierno. Todas las fechas fueron fijadas en el calendario de actividades escolares 2026, por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) antes de que comenzara el año educativo actual.

Fechas definidas para las vacaciones de julio 2026

Educación Inicial y Primaria empezaron las clases el lunes 2 de marzo y tienen como fecha final el 18 de diciembre. Para estos niveles, las vacaciones de julio están previstas para la semana del 29 de junio al 3 de julio, según el calendario de actividades del año lectivo 2026. También están definidas las vacaciones de primavera, que son del 21 al 25 de setiembre.

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Foto: Leonardo Mainé

En Educación Secundaria los estudiantes tendrán sus vacaciones de invierno entre el 30 de junio al 11 de julio, coincidiendo con las fechas de primaria, y lo mismo ocurre con las vacaciones de primavera, que serán del 21 al 25 de setiembre.

Por su parte, la Dirección General de Educación Técnico Profesional definió que el receso de julio, que además es un período de evaluación, comienza el 29 de junio y finaliza el 3 de julio. El receso de setiembre, al igual que en primaria y secundaria, será del 21 al 25 de ese mes.