Cuándo es el próximo Día de los Abuelos, Día del Padre, Día del Niño y Día de los Hijos en Uruguay 2026
Conocé las fechas exactas de este 2026 de las festividades tradicionales del país, establecidas por la Cámara de Comercio y Servicios. Guarda estas ideas de regalos pensados y económicos para todas las edades.
Se aproxima la próxima fecha comercial del año fijada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy). Se trata del Día de los Abuelos (también llamado Día del Abuelo), que se celebrará este viernes 19 de junio.
En esta jornada también se conmemora el 262° aniversario del Natalicio de Artigas, razón por la cual se llevan a cabo actos escolares en instituciones educativas, y configura un feriado laborable en el país. El calendario de la CCSUy ofrece toda la planificación de los días especiales para que las familias se preparen y organicen para celebrar.
Estos días comerciales suelen ser una gran oportunidad no solo para agasajar a los seres queridos con un regalo, sino también para los comerciantes y las tiendas, que suelen aprovechar estos momentos con descuentos para aumentar su volumen de ventas.
¿Cuáles y cuándo son las próximas fechas comerciales en Uruguay 2026?
Las próximas celebraciones fijadas por la CCSUy son:
- Día de los Abuelos - 19 de junio
- Día del Padre - 12 de julio
- Día del Niño - 16 de agosto
- Día de los Hijos - 18 de octubre
Ideas de obsequios para todas las edades y que nunca fallan
Sea para el Día del Padre, el Día de los Abuelos o el Día del Niño, hay regalos que siempre gustarán y harán sentir bien y querido a la persona que lo reciba. Acá hay una lista de objetos que se adaptan a la edad y gustos de cada persona:
- Libros: son el comodín perfecto. Para los niños, cuentos ilustrados o cómics, para los jóvenes, novelas gráficas o de desarrollo personal, para padres y abuelos, biografías, novelas históricas o libros de cocina e historia uruguaya. El universo de los libros proporciona una amplia variedad de regalos, incluso pudiendo hacer obsequios más "sofisticados", a través de coleccionables, sagas o ediciones limitadas.
- Tecnología útil: regalos prácticos del día a día. Ya sean auriculares inalámbricos, parlantes bluetooth para llevar al parque, o una batería portátil (powerbank) para los que pasan mucho tiempo fuera de casa.
- Prendas de abrigo: pensando en que casi todas estas fechas caen en meses fríos, una buena bufanda, un gorro de lana, medias térmicas o un buzo abrigado son opciones seguras y útiles.
- Juegos de mesa: desde opciones modernas de ingenio y rapidez para los más chicos, hasta juegos de cartas o de estrategia para los hijos más grandes y adultos.
Opciones buenas, bonitas y baratas cuando se cuenta con bajo presupuesto
- Fotografías enmarcadas: con tan solo imprimir una linda foto familiar o un recuerdo especial en buena calidad y ponerla en un portarretratos ya queda pronto un regalo sencillo, con valor afectivo y muy económico.
- Gastronomía artesanal o casera: una caja de alfajores artesanales de un productor local, un frasco de dulce de leche de campo, o una mermelada casera. Lo dulce nunca falla; panza llena, corazón contento.
- Plantas de interior o suculentas: una planta chica (como un potus o una suculenta) en una maceta de barro o cerámica arreglada. Es un detalle estético, vivo y que decora cualquier espacio por poca plata.
- Papelería de diseño: un cuaderno de notas con tapa linda, una agenda pequeña o un planificador semanal. Es un regalo sumamente práctico tanto para estudiantes como para adultos en el trabajo.
- El "Vale por...": un recurso excelente y sin costo material. Diseñar una tarjeta linda que diga "Vale por una tarde de cine y pop", "Vale por cocinarte tu cena favorita" o "Vale por una tarde de mates en la rambla". El vale no solo te quita del apuro, sino además da la oportunidad de dialogar con la persona qué le gustaría de esa experiencia u objeto en cuestión.
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