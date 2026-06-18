Cuándo es el próximo Día de los Abuelos, Día del Padre, Día del Niño y Día de los Hijos en Uruguay 2026

Se aproxima la próxima fecha comercial del año fijada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy). Se trata del Día de los Abuelos (también llamado Día del Abuelo), que se celebrará este viernes 19 de junio.

En esta jornada también se conmemora el 262° aniversario del Natalicio de Artigas, razón por la cual se llevan a cabo actos escolares en instituciones educativas, y configura un feriado laborable en el país. El calendario de la CCSUy ofrece toda la planificación de los días especiales para que las familias se preparen y organicen para celebrar.

Estos días comerciales suelen ser una gran oportunidad no solo para agasajar a los seres queridos con un regalo, sino también para los comerciantes y las tiendas, que suelen aprovechar estos momentos con descuentos para aumentar su volumen de ventas.

¿Cuáles y cuándo son las próximas fechas comerciales en Uruguay 2026?

Las próximas celebraciones fijadas por la CCSUy son:



Día de los Abuelos - 19 de junio

- 19 de junio Día del Padre - 12 de julio

- 12 de julio Día del Niño - 16 de agosto

- 16 de agosto Día de los Hijos - 18 de octubre

Ideas de obsequios para todas las edades y que nunca fallan

Sea para el Día del Padre, el Día de los Abuelos o el Día del Niño, hay regalos que siempre gustarán y harán sentir bien y querido a la persona que lo reciba. Acá hay una lista de objetos que se adaptan a la edad y gustos de cada persona:



Libros : son el comodín perfecto. Para los niños, cuentos ilustrados o cómics, para los jóvenes, novelas gráficas o de desarrollo personal, para padres y abuelos, biografías, novelas históricas o libros de cocina e historia uruguaya. El universo de los libros proporciona una amplia variedad de regalos, incluso pudiendo hacer obsequios más "sofisticados", a través de coleccionables, sagas o ediciones limitadas.

: son el comodín perfecto. Para los niños, cuentos ilustrados o cómics, para los jóvenes, novelas gráficas o de desarrollo personal, para padres y abuelos, biografías, novelas históricas o libros de cocina e historia uruguaya. El universo de los libros proporciona una amplia variedad de regalos, incluso pudiendo hacer obsequios más "sofisticados", a través de coleccionables, sagas o ediciones limitadas. Tecnología útil : regalos prácticos del día a día. Ya sean auriculares inalámbricos, parlantes bluetooth para llevar al parque, o una batería portátil ( powerbank ) para los que pasan mucho tiempo fuera de casa.

: regalos prácticos del día a día. Ya sean auriculares inalámbricos, parlantes para llevar al parque, o una batería portátil ( ) para los que pasan mucho tiempo fuera de casa. Prendas de abrigo : pensando en que casi todas estas fechas caen en meses fríos , una buena bufanda, un gorro de lana, medias térmicas o un buzo abrigado son opciones seguras y útiles .

: pensando en que casi todas estas fechas caen en , una buena bufanda, un gorro de lana, medias térmicas o un buzo abrigado son . Juegos de mesa: desde opciones modernas de ingenio y rapidez para los más chicos, hasta juegos de cartas o de estrategia para los hijos más grandes y adultos.

Abuela con su nieta en el Día de los Abuelos. Foto: Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy).

Opciones buenas, bonitas y baratas cuando se cuenta con bajo presupuesto