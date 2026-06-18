Jubilaciones repartidas: informe destaca incremento en la cantidad de retiros que se computan junto a otro país

Vivir en distintos países repercute a la hora de gestionar la jubilación, ya que la vida laboral se encuentra repartida por el mundo. Lo cierto es que, a raíz de los movimientos migratorios, ha cobrado mayor importancia la posibilidad de computar años trabajados en el exterior. Así lo indica el Banco de Previsión Social (BPS) en un informe, al que accedió El País: desde 2001 hubo un aumento sustancial en la cantidad de retiros en los que se sumaron años trabajados en otros países, alcanzando una cifra acumulada de 12.537 a diciembre de 2025.

El BPS recuerda que “existen diversos convenios internacionales firmados y ratificados” por Uruguay, tanto multilaterales (suscritos entre varios Estados) como bilaterales (con un país específico), que permiten acceder a una jubilación aun cuando la persona haya desarrollado actividades laborales en diferentes naciones. El informe explica que el “contenido y alcance” de estos acuerdos “puede variar en cada caso, en función de las necesidades y de la legislación de los Estados”.

Entre 2001 y 2025, se registraron estas 12.537 jubilaciones bajo convenios internacionales, lo que representa el 2,2% de los retiros totales.

Una particularidad de estas jubilaciones es que España “concentró la mayor proporción” de casos. Se contabilizaron 5.389 retiros, cifra que representó el 43% del total entre 2001 y 2025. Esto puede explicarse, en parte, por la emigración hacia ese país europeo en el inicio de los 2000 —principalmente tras la crisis de 2002.

Aunque España es el principal país de origen, otros también han tenido un peso significativo. Los países vecinos, como era de esperar, tuvieron gran relevancia: Argentina con 4.406 jubilaciones (35,1%) y Brasil con 778 (6,2%).

Cinco países concentraron más del 90% de los retiros internacionales: a los tres ya mencionados (España, Argentina y Brasil) se suman Italia, con 495 casos (3,9%), y Venezuela, con 260 (2,1%).

Predominio masculino

Al diferenciar por sexo, se observa que la mayoría de los jubilados (61,9%) eran varones. Según el informe, este es un “comportamiento consistente” desde una perspectiva temporal. “Este patrón —se indica— podría estar asociado a una mayor propensión a la migración en el sexo masculino".

En esa línea, se cita el Perfil Migratorio de Uruguay 2011, elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Dicho estudio señala que la población emigrante y los migrantes de retorno "se componen mayoritariamente por hombres, predominando además los flujos hacia países como Estados Unidos y España”. Estos resultados son consistentes con los obtenidos por el BPS, particularmente en lo que respecta a los países más involucrados.

No obstante, el informe señala que hubo países en los que predominaron las jubilaciones de mujeres frente a las de varones. Estos son: Luxemburgo, Israel, Perú, Grecia, Austria y Bélgica.

Por otra parte, al analizar la cantidad de jubilaciones por año, se observa un crecimiento entre 2001 y 2025. No obstante, el comportamiento no es lineal. El informe explica que hubo una suba “más pronunciada en el período 2001–2009”, destacándose especialmente el año 2009 debido a los convenios concretados con Argentina, que ese año “concentraron el 54,5%” de los casos.

Más de uno

Dado que una persona puede acumular años de trabajo en más de un país extranjero, el informe analizó las trayectorias laborales de cada caso. Se encontró que, en 2025, 25 de las 800 nuevas jubilaciones cumplieron con esta condición de haber trabajado en al menos tres naciones, lo que representa el 3,1% del total.

Una vez más, España se destacó: de los 25 retiros con convenios múltiples registrados en 2025, “15 correspondieron a combinaciones que incluyen dicho país junto a un tercero”, señala el documento. Estas combinaciones se dieron principalmente con Argentina (ocho casos), aunque también hubo registros junto a Brasil, Italia, Estados Unidos y Venezuela.

“En segundo lugar, se ubicó Argentina, con 14 altas que combinan servicios” con España y un tercer país. Las principales mezclas “se dieron con España (ocho casos) y, en menor medida, con Brasil, Italia, Estados Unidos, Chile, Canadá y Venezuela (un caso cada uno)”, añade el informe.

Una duda habitual es cuántos años de aportes tienen estas personas en Uruguay en comparación con el exterior. La respuesta es que, en promedio, casi la mitad (47,6%) del tiempo computado de esta población correspondió a trabajo en el exterior durante el período 2001–2025.

Asimismo, se analizó en qué actividades se desempeñaron quienes se jubilaron en 2025. La gran mayoría (78,6%) pertenecía al sector Industria y Comercio. De hecho, según el informe, este es el único rubro por el que se computaron años en Austria, Bélgica, Colombia, Ecuador, los Países Bajos y Paraguay. Los rubros restantes fueron Civil y Escolar (9,9%), Construcción (4,4%), Servicio Doméstico (4%) y Rural (3,1%).

Respecto al Servicio Doméstico, se destaca que “Venezuela es el país que acumula la mayor cantidad de altas, alcanzando un 32% para dicha rama de actividad”.

El porcentaje de Uruguay

Para cada jubilado, existe un porcentaje del beneficio que es abonado por Uruguay, mientras que el resto es asumido por uno o más países extranjeros en los que la persona trabajó.

El BPS explica que los “convenios con Bélgica presentan el mayor porcentaje de pago a cargo de Uruguay, con un promedio de 83,6%” en las altas de 2025. Esto se debe a que es el país con “la menor cantidad de años reconocidos en el exterior, considerando que el porcentaje de atribución del pago está directamente relacionado con la proporción de servicios computados”.

“En contraposición, entre los países con menor proporción de pago atribuida a Uruguay, se destaca Portugal, con un 14,3%, seguido de Colombia, con un 23,1%, y los Países Bajos, con un 25,9%”, añade el informe.