Mario Bergara volvió a bajar en ranking de intendentes de Latinoamérica, según informe de consultora argentina

La consultora argentina CB Global Data publicó este martes una nueva encuesta para dar conocer el ranking de los intendentes mejor valorados de Latinoamérica durante junio de 2026. El único uruguayo que aparece es Mario Bergara, intendente de Montevideo, en el puesto número 12 y con una aprobación descendente.

Según la encuesta desarrollada por la consultora, Bergara cuenta con un 36.6 % de imagen positiva contra un 60.4 % de negativa. Si se observa el desglose, un 38.4% de encuestados contestaron que tienen una imagen "muy mala" del intendente, un 22.0 % "mala", un 21.8% "buena" y un 14.8 % "muy buena". Un 3.0% no sabe o no contesta.

En mayo de 2025 el intendente había llegado a ocupar el puesto 10, con un 38.7 % de imagen positiva y un 60.1 % de negativa.

Mario Bergara en Torre Ejecutiva. Foto: Darwin Borrelli.

¿Quiénes son los intendentes mejor y peor valorados de la región?

Los tres intendentes —o alcaldes, según el país—, durante el mes de junio por sus ciudadanos son: Carolina Mejía (Santo Domingo), que encabeza la lista con un 58,9% de imagen positiva. Le sigue Mayer Mizrachi, de Panamá, con un 52,5% y Clara Brugada (México DF), con un 51,8% de aprobación.

Por otra parte, los alcaldes con menor nivel de aprobación en sus respectivas ciudades son Luis Bello, de Asunción, que está en el último lugar con 20,1% de imagen positiva, seguido de César Dockweiler, de La Paz, con un 22,2% y Ricardo Quiñónez, de Guatemala, con un 23.5% de aprobación.

La encuesta fue realizada entre el 15 y el 19 de junio de 2026, tomando una muestra de 939 casos.

Encuesta de Equipos: el 52% de los montevideanos desaprueba gestión de Bergara en la IMM y el 26% la aprueba

La desaprobación del intendente de Montevideo, Mario Bergara, alcanzó un 52% de acuerdo a la última encuesta de Equipos Consultores publicada el jueves y que se realizó entre el 21 de abril y el 4 de mayo.

Además, los datos indican que un 26% aprueba la gestión del jerarca departamental, mientras que un 15% ni aprueba ni desaprueba y el 7% restante no sabe o no contesta

La encuestadora realizó la siguiente pregunta: "¿Y Ud. aprueba o desaprueba la forma en que se está desempeñando el actual intendente de Montevideo, Mario Bergara?"

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, en la ceremonia de inauguración de la Semana Criolla 2026 Intendencia de Montevideo

Al dividirse en franja etaria, el 19% de las personas de entre 18 y 29 años aprueban la gestión, un 13% ni aprueba ni desaprueba, un 61% desaprueba y un 7% no sabe o no contesta.

Entre personas de 30 a 49 años, un 22% aprueba, un 22% no aprueba ni desaprueba, un 48% desaprueba, y un 8% no sabe o no contesta.

Entre personas 50 a 64 años, los datos son los siguientes: 36% aprueba, 11% ni aprueba ni desaprueba, 51% desaprueba, y un 2% no sabe o no contesta.

Por último, entre quienes tienen 65 años o más, 32% aprueba, 9% ni aprueba ni desaprueba, 52% desaprueba y un 7% no sabe o no contesta.

El intendente Mario Bergara y el director de Movilidad, Germán Benítez, en la Junta Departamental para hablar sobre la reforma del transporte metropolitano Ignacio Sánchez

Cuando la encuesta divide entre quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones nacionales de octubre de 2024, los datos son los siguientes: 37% aprueba, 23% ni aprueba ni desaprueba, 35% desaprueba y 5% no sabe o no contesta.

Entre quienes votaron al Partido Nacional, un 11% aprueba, un 10% ni aprueba ni desaprueba, un 73% desaprueba y un 6% no sabe o no contesta.

En relación a quienes votaron al Partido Colorado, un 23% aprueba, un 7% no aprueba ni desaprueba, y un 70% desaprueba.

El sistema se basa en encuestas domiciliarias cara a cara. Los encuestados fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en Montevideo. La muestra fue de 406 casos.