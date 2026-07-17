Habrá corte de calle y desvíos en una avenida céntrica de Montevideo este sábado 18 de julio por la Jura de la Constitución

La Intendencia de Montevideo (IMM) implementará desde el viernes 17 hasta el domingo 19 de julio de 2026 una serie de interrupciones viales en calles como Soriano, Juan D. Jackson, Goes, Dr. Alejandro Gallinal y Saint Bois, debido a tareas de mantenimiento urbano. Estas medidas generarán importantes cortes de calle y desvíos en partes de la ciudad, afectando temporalmente la circulación habitual de vehículos y la conectividad en varios barrios capitalinos. En tanto, el sábado 18 de julio, feriado nacional no laborable, habrá desvíos durante algunas horas por la principal avenida de la capital.

Las autoridades departamentales informaron que estas intervenciones responden a la necesidad de ejecutar mejoras infraestructurales impostergables en diferentes puntos. Entre los trabajos planificados se encuentran el llenado de hormigón, podas preventivas del arbolado público, reparaciones de la red de saneamiento y montaje de grúas de gran porte para construcciones privadas.

Para evitar mayores inconvenientes en las horas de mayor flujo vehicular, la comuna estructuró cronogramas específicos que van desde cortes parciales de media calzada hasta bloqueos totales de circulación. Se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas y planificar sus recorridos con tiempo adicional durante estos días de afectaciones.

Planificación de las obras en Montevideo y los cortes de tránsito

El cronograma de trabajos comenzará el viernes 17 de julio con interrupciones en diversos puntos de la capital. Uno de los desvíos más prolongados ocurrirá en la calle Saint Bois, entre Carreras Nacionales y Gronardo, donde se realizarán trabajos para obras de saneamiento desde el 16 de julio hasta el 31 de julio, entre las 00:05 y las 23:50 horas.

Ese mismo viernes se afectará la circulación en la calle Francisco Solano Antuña, desde Pedro F. Berro hasta José Ellauri, entre las 10:00 y las 12:00 horas por descarga de contenedores. Asimismo, habrá tareas de vertido de mezcla asfáltica y hormigón en Cornelio Cantera, de avenida General Garibaldi a Estero Bellaco, de 07:30 a 17:30 horas, y en Dr. Alejandro Gallinal, desde Aconcagua hasta Orinoco, entre las 08:00 y las 13:00 horas.

Las tareas de mantenimiento forestal también provocarán cortes totales el viernes en la calle Goes, en dos tramos diferenciados: de Democracia a Constitución entre las 07:30 y las 15:30 horas, y de Dr. Joaquín Requena a Dr. Martín C. Martínez de 07:30 a 15:00 horas. La calle Dr. Joaquín de Salterain, entre Ana Monterroso de Lavalleja y avenida General Rivera, estará cerrada de 07:30 a 14:30 horas por el mismo motivo de podas.

Adicionalmente, se prevén cortes por hormigonado el viernes en la calle José L. Osorio, de 26 de Marzo a Luis Lamas, de 07:00 a 19:00 horas, y en Méndez Núñez, de General Espartero a Lepanto, de 07:30 a 18:30 horas. Estas tareas de construcción requerirán el desvío temporal de vehículos particulares hacia arterias paralelas de tránsito local.

Cierre de calle Foto: Natalia Rovira

Desvíos de tránsito y cambios en líneas de transporte

Las afectaciones de media calzada se extenderán durante varios días a partir de este viernes en zonas de alta circulación. En la calle Asunción, entre Hermano Damasceno y Piedra Alta, habrá reducción de carril del 17 al 22 de julio por podas, entre las 09:30 y las 15:30 horas. Similares tareas se desarrollarán en la calle Comercio, entre Asilo y avenida Italia, del 16 al 24 de julio de 07:30 a 16:00 horas.

Los trabajos de infraestructura hídrica mantendrán la calzada reducida en la calle Convención, entre Colonia y Mercedes, desde el 17 al 24 de julio durante todo el día. Esta misma situación se replicará en la Avenida Del Libertador, entre Lima y Asunción, hasta el 24 de julio, y en la calle Capurro, entre Coraceros y Dragones, donde la media calzada se extenderá hasta el 30 de julio de 2026.

Durante el fin de semana los cortes totales continuarán por tareas logísticas de gran porte. El sábado 18 de julio se interrumpirá la circulación en la calle Juan D. Jackson, de Dr. Luis Piera a Dr. Lauro Muller, de 07:00 a 15:00 horas, y en la calle Almería, de Yaco a Hipólito Yrigoyen, de 06:00 a 20:00 horas, en ambos casos por armado de grúa. En tanto, en Pte. Lorenzo Batlle, de avenida Italia a Ciudad de Bahía Blanca, se retirará un equipo de pilotera entre las 07:00 y las 11:00 horas.

El sábado también se registrarán desvíos en la calle Soriano, entre Ejido y Dr. Aquiles R. Lanza, extendiéndose desde las 03:00 horas del sábado hasta las 20:00 horas del domingo 19 de julio por armado de grúa. En la Avenida 18 de Julio y Cassinoni habrá un corte el sábado de 06:45 a 09:00 horas por la conmemoración de la Jura de la Constitución. Finalmente, el domingo 19 se cortará la calle Zabala, de 25 de Mayo a Sarandí, en Ciudad Vieja, de 06:00 a 21:00 horas.

Con información de la Intendencia de Montevideo. Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.