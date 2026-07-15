Montevideo suma un nuevo semáforo y se prepara para varios cambios en el tránsito: cortes y desvíos para este 16 de julio

El jueves 16 de julio de 2026 habrá múltiples cortes y desvíos en Montevideo debido a trabajos sobre varias calles, que incluyen llenado de hormigón, obras para UTE y saneamiento. Además, se activará un nuevo semáforo en la intersección de Av. Dámaso A. Larrañaga y José Serrato para mejorar la seguridad vial, según informó la Intendencia de Montevideo (IMM) en su boletín de movilidad.

Entre los cortes de calle concretos se encuentran: Francisco Solano Antuña desde José Ellauri hasta Pedro F. Berro (07:00 a 17:00 h), Luis Franzini desde Dr. José Scoseria hasta Av. Sarmiento (08:00 a 13:00 h), Dr. Alejandro Gallinal entre Aconcagua y Orinoco (08:00 a 13:00 h) y Donizetti desde Verdi hasta Juan M. Espinosa (07:00 a 17:00 h), todos por llenado de hormigón.

Cortes de calle y trabajos de la IMM Foto: Estefanía Leal

Asimismo, persisten cortes hasta el 31 de julio en Marcelino Berthelot, entre Av. Gral. San Martín y Pando (trabajos para UTE), y Dr. José María Penco, de Dr. Magested a Regimiento 9, con tareas para saneamiento.

Con media calzada estarán Av. Dámaso Antonio Larrañaga entre Bv. José Batlle y Ordóñez y Thompson, y Canelones desde Dr. Lorenzo Carnelli hasta Salto, con trabajos para OSE, mientras que del 16 al 17 de julio, Q. F. Andrés Martínez Trueba entre Bernabé Rivera y Constituyente registrará media calzada por tareas de saneamiento.

El nuevo semáforo en Av. Dámaso A. Larrañaga y José Serrato, que comenzó a funcionar el 15 de julio a las 10:00 horas, operará centralizadamente desde el Centro de Gestión de Movilidad para aumentar la seguridad vial en esta zona con alta circulación y eventos cercanos como el Antel Arena.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.