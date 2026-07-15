Tres barrios se verán afectados por un corte de agua programado por OSE durante el jueves 16 de julio de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó el miércoles a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante el jueves 16 de julio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en tres barrios de Montevideo.

La empresa estatal explicó que realizará trabajos programados sobre una línea principal del Sistema Metropolitano en la red de distribución, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

La afectación del servicio de agua potable comprende sectores vinculados a Camino Tomkinson, Presbítero Juan Ortiz, Presbítero Nicolás Barrales, avenida Luis Batlle Berres, Camino Méndez, Charles Dickens, Anatole France, avenida Las Pitas, Rambla Costanera, arroyo Pantanoso, Eduardo Paz Aguirre, Carlos de la Vega, rutas 5 y 1, Camino Bajo de la Petisa, Camino San Fuentes, avenida Ingeniero Capurro, Cuba, Haití, arroyo Miguelete, Camino La Paloma, avenida Doctor Santín Carlos Rossi, avenida Carlos María Ramírez, Camino Cibils y Camino Burghi, entre otros puntos.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es la de los barrios montevideanos de Paso de la Arena, La Paloma y el Cerro.

El corte de agua comenzará a las 9:00 y se extenderá hasta las 16:00 del jueves 16 de julio de 2026.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Pileta con agua. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Por otro lado, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.