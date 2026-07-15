OSE anuncia que realiza un corte de agua en Montevideo este miércoles 15 de julio de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará un corte de agua por trabajos programados de mejora en la red de distribución durante hoy miércoles 15 de julio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

Según el aviso oficial, la intervención alcanzará al barrio Malvín, con impacto en las calles Hipólito Yrigoyen, Rambla, Ambrosio Velazco, Pérez Gomar y Asamblea.

Fuente frente a la fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, OSE, ubicado en Roxlo y Constituyente, en el barrio Cordon de Montevideo, ND 20241212, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

La afectación del servicio de agua potable está prevista desde las 09:00 y hasta las 13:00, siempre que las condiciones climáticas permitan desarrollar las tareas. En caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Una vez que el servicio quede restablecido, OSE indicó que podrían registrarse episodios puntuales de turbiedad como consecuencia de las maniobras realizadas en la red.

El organismo señaló que esos fenómenos pueden aparecer tras tareas de este tipo y recomendó solicitar asistencia únicamente si se registra otro inconveniente luego de restablecido el suministro.

Si luego de la normalización persiste algún inconveniente, el organismo solicita comunicarse con el Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o al *1871 desde teléfonos móviles.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.