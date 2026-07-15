Habilitan el acceso gratuito al Clearing de Informes en Uruguay: cómo ver el informe con la cédula

El Reporte Clearing de Informes está disponible de manera gratuita para todos los uruguayos por un tiempo limitado de una semana. Ese período comenzó hoy miércoles 15 de julio de 2026 y finaliza el martes 21 de julio. Allí, las personas interesadas podrán acceder a su reporte siguiendo unos pocos y sencillos pasos.

El Clearing de Informes es un reporte que contiene información del comportamiento comercial y crediticio de cada persona. A través de un servicio MiClearing de la empresa Equifax, los uruguayos pueden acceder habitualmente a su reporte bajo un costo, pero en estos días esa gestión es gratis.

"¿Cómo saber si estoy en el Clearing?" es una pregunta muy frecuente entre los uruguayos. La ley 18.331 de Protección de Datos Personales establece que cada persona tiene el derecho a acceder a su información y el derecho a corregirla en caso de constatar que es errónea. Esto es gratuito cada seis meses y la empresa debe dar la información dentro de los cinco días hábiles después del pedido.

¿Cómo saber gratis si estoy en el Clearing de Informes?

También se puede hacer la solicitud más de una vez, pero ahí tiene un costo por parte de Equifax. Durante este período de siete días, hasta el martes 21 de julio, se puede revisar esta información gratis siguiendo estos pasos:

Ingresar a www.clearing.com.uy/personas Hacer clic en la opción gratis de “MiClearing: Reporte que contiene información de tu comportamiento comercial y crediticio” En la próxima página, llenar los datos de número de cédula, celular y correo electrónico. También aceptar los términos y condiciones, como también el consentimiento para validar la identidad y utilización de información. Ahí, el sistema enviará un código de verificación a su número de celular. Ingresar el código de verificación en la celda que dice “Ingresá el código” Dar clic a “obtener” para recibir el cupón que hace gratis este proceso. Validar su información siguiendo el cuestionario que genera la página. Una vez que se le da clic a “Validar”, la página cargará su reporte.

Es posible que la página tenga intermitencias cuando un usuario haga su consulta, por lo que, en algunos casos, es mejor intentar ingresar nuevamente más tarde.

Pago en POS con tarjeta de crédito. Foto: AFP

¿Cuánto tiempo puede estar una persona en el Clearing?

Por ley, las operaciones incumplidas van a poder estar registradas en cualquier base de datos comercial o crediticia, como es la de Equifax Clearing de Informes, por un plazo de 5 años contados desde su incorporación. Si vencido ese plazo, la operación aún sigue incumplida, el acreedor podrá solicitar a Equifax, por única vez, su nuevo registro por otros 5 años.

El Clearing se fundó en el año 1954 y en sus inicios surgió a partir de comerciantes que empezaron a tener problemas de clientes que no pagaban, entonces iban anotando los nombres de esas personas en un cuaderno y después compartían esa información con otros comerciantes.

Desde el año 2001 esa base de datos es manejada por Equifax, una compañía global, instalada también en Uruguay, que lo que hace es manejar información comercial y crediticia de las personas, para luego informar a diferentes empresas sobre su solvencia patrimonial o crediticia.

Sitio web de Equifax.

Cómo salir del Clearing de Informes

La ley 18.331 habilita a que las operaciones canceladas (es decir que se pagaron) permanezcan registradas en la base de datos, con expresa mención de ese hecho, por un plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha de la cancelación. Pero, según señala Equifax Clearing de Informes en su web se "mantiene esa información como 'operación cancelada con atraso' por un plazo de tres años y no de cinco años siempre contados desde el día de su efectiva cancelación". Es decir, para "salir del Clearing", hay que esperar a que se cumplan tres años desde que efectivamente se canceló la deuda por la que se había atrasado.