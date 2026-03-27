Cómo saber si estoy en el Clearing y cómo recibir una alerta gratis acerca de mi informe crediticio

El Clearing de Informes es un reporte que contiene información del comportamiento comercial y crediticio de cada persona. A través de un servicio MiClearing de la empresa Equifax, los uruguayos pueden acceder a su reporte bajo un costo. Sin embargo, también está disponible la herramienta Alertas MiClearing, con la que se puede averiguar los cambios del informe comercial y crediticio de una persona de manera gratuita.

"¿Cómo saber si estoy en el Clearing?" es una pregunta muy frecuente entre los uruguayos. La ley 18.331 de Protección de Datos Personales establece que cada persona tiene el derecho a acceder a su información y el derecho a corregirla en caso de constatar que es errónea. Esto es gratuito cada seis meses y la empresa debe dar la información dentro de los cinco días hábiles después del pedido.

Sin embargo, durante los períodos en los que se ofrece el servicio bajo un costo, su precio es $ 490 (IVA incluido).

¿Cómo saber si estoy en el Clearing?

Para averiguar si se está en el Clearing, se deben seguir estos pasos:



Ingresar a www.clearing.com.uy/personas Encontrar la opción "MiClearing" y hacer clic en "Comprar" Volver a hacer clic en "Comprar" Verificar que los productos dentro del carro de compras estén correctos y hacer clic en "Continuar compra" Llenar el formulario de registro de cliente, aceptar los términos y condiciones, y hacer clic en "Continuar" Llenar los detalles de pago por el servicio Confirmar el pago

Clearing de Informes de Equifax.

¿Cómo recibir alertas gratis sobre cambios en el informe crediticio?

Equifax también ofrece la posibilidad de que una persona reciba alertas gratis de las modificaciones en su informe comercial y crediticio.

Para realizar la gestión, se debe hacer clic en este enlace. Luego, seguir estos pasos:



En la página de Alertas MiClearing hacer clic en "Obtener". Esto agregará el servicio gratuito al carrito automáticamente Al igual que con el informe previo, llenar el formulario de registro de cliente y hacer clic en "Continuar" Al no tener que realizarse un pago, las Alertas MiClearing quedarán activadas automáticamente

¿Cuánto tiempo puedo estar en el clearing?

Por ley, las operaciones incumplidas van a poder estar registradas en cualquier base de datos comercial o crediticia, como es la de Equifax Clearing de Informes, por un plazo de 5 años contados desde su incorporación. Si vencido ese plazo, la operación aún sigue incumplida, el acreedor podrá solicitar a Equifax, por única vez, su nuevo registro por otros 5 años.

Pago con tarjeta de crédito. Foto: Leonardo Mainé

¿Cómo salir del Clearing de Informes?

La ley 18.331 habilita a que las operaciones canceladas (es decir que se pagaron) permanezcan registradas en la base de datos, con expresa mención de ese hecho, por un plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha de la cancelación. Pero, según señala Equifax Clearing de Informes en su web se "mantiene esa información como 'operación cancelada con atraso' por un plazo de tres años y no de cinco años siempre contados desde el día de su efectiva cancelación". Es decir, para "salir del Clearing", hay que esperar a que se cumplan tres años desde que efectivamente se canceló la deuda por la que se había atrasado.