Cambia de fecha el próximo sorteo del 5 de Oro: cuándo será, por qué se movió de día y de cuánto son los pozos

El 5 de Oro tendrá un cambio de fecha para su próximo sorteo, que normalmente se hubiera realizado el domingo 19 de julio como es habitual. En cambio, esta vez la sexta edición del popular sorteo uruguayo será el lunes 20 de julio y se transmitirá en su horario de siempre, a las 22:00 horas, a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 14.800.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 9.900.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 24.700.000, tal como lo informó La Banca.

¿Por qué se corre de fecha el próximo 5 de Oro?

El 5 de Oro se suele correr de fecha cada vez que ocurre un feriado en Uruguay, y la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) confirmó a través de una resolución que, ante el asueto del sábado 18 de julio, trasladará el sorteo del domingo 19 de julio de 2026 para el lunes 20 de julio de 2026.

A su vez, la DNLQ resolvió trasladar la realización del sorteo del miércoles 22 de julio de 2026 para el jueves 23 de julio de 2026.

Resultados del último sorteo del 5 de Oro

El último sorteo fue el miércoles, cuando salieron los siguientes números ganadores: 11, 35, 40, 44, 48 y la bolilla extra 42, para el de Oro; y 20, 22, 35, 36 y 37, para el Revancha.

Los distintos pozos de ese sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

Pozo de Oro: 0 aciertos

Pozo Revancha: 0 aciertos

Pozo de Plata: 0 aciertos

Sorteo del 5 de Oro en vivo. Foto: Natalia Rovira/El País.

¿Hasta qué hora se puede jugar al 5 de Oro?

Se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77. Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

Apuestas del 5 de Oro. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.