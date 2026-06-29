El Gordo de Invierno 2026 tendrá un premio mayor de $ 90.000.000: fecha del sorteo y precios de billetes

El Gordo de Invierno 2026 se realizará el viernes 24 de julio, con un premio mayor de $ 90.000.000, según informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ), que presentó una renovación integral de la Lotería Uruguaya.

El sorteo forma parte de una nueva estrategia para modernizar el juego oficial, incorporar más premios y ampliar el acceso del público en todo el país.

Este evento es uno de los más esperados del año y forma parte de una serie de cambios que buscan actualizar la propuesta sin perder su identidad histórica. La reformulación incluye un sistema con más de 15.000 premios por sorteo mensual y un esquema que apunta a captar nuevos jugadores, además de sostener a quienes participan desde hace décadas. La iniciativa también incorpora un nuevo mecanismo de acumulación de premios.

Gordo de Invierno 2026: precios de billetes y modalidades de compra

Para el Gordo de Invierno, el billete entero tendrá un costo de $ 9.000, mientras que cada décimo se vende a $ 900. Los billetes se pusieron a la venta el 8 de junio.

A su vez, se suma una opción de fracción electrónica por $ 300, lo que permite ampliar el acceso a quienes prefieren apostar montos menores. Esta modalidad está disponible en una red de más de 7.000 puntos de venta distribuidos en todo el territorio nacional.

Afiche del Gordo de Invierno 2026 en un punto de venta. Foto: Archivo El País.

Las autoridades destacaron que estos cambios buscan facilitar la participación y adaptarse a nuevas formas de consumo, manteniendo el carácter tradicional del juego.

La Grande de Agosto también ofrecerá premios millonarios

Además del Gordo de Invierno, el calendario 2026 incluirá el regreso de “La Grande de Agosto”, otro sorteo emblemático que otorgará un premio principal de $ 45.000.000. Entre ambos eventos se repartirán más de $ 350.000.000 en premios en menos de 35 días.

El Gordo no solo representa una tradición arraigada en la cultura popular por El Gordo de Fin de Año, sino también una fuente de financiamiento para distintas áreas del Estado. Los ingresos generados por la DNLQ se destinan a instituciones públicas y programas sociales.

Sorteo del Gordo de Fin de Año 2025. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Entre los beneficiarios se encuentran hospitales públicos como el Maciel, Pereira Rossell y Pasteur, así como el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Banco de Previsión Social (BPS) y la Secretaría Nacional del Deporte. También reciben apoyo las divisiones formativas de la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Organización del Fútbol del Interior.

Durante 2025, más de US$ 6 millones fueron destinados a estas áreas. La nueva etapa de la Lotería apunta a equilibrar tradición e innovación en un contexto de cambios en la industria del entretenimiento, manteniendo el vínculo histórico con los uruguayos y fortaleciendo su alcance a nivel nacional.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.