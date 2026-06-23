Dónde apostó el ganador del 5 de Oro que se llevó más de US$ 600 mil: la subagencia que vendió el boleto

El sorteo del 5 de Oro realizado este lunes 22 de junio de 2026 terminó con aciertos en todos sus pozos, pero claramente el gran ganador de la jornada fue la persona que se llevó el pozo de Oro, que repartía $ 27.238.586, lo que equivale a unos US$ 682.326 al cambio actual. El pozo Revancha tuvo un acierto, pero repartía $ 6.242.500 y el pozo de Plata tuvo cuatro.

El gran afortunado que acertó en el pozo de Oro apostó en la subagencia 05/375 de San José, que según la página oficial de La Banca, se encuentra entre las calles Dámaso Antonio Larrañaga y General José G. Artigas, del departamento josefino.

En tanto, el ganador del pozo Revancha apostó en Montevideo, en la subagencia 19/043 de La Banca montevideana, ubicada en la Av. Ramón Anador 3668, Montevideo.

La bolillas ganadoras en el sorteo del 5 de Oro de este lunes 22 de junio fueron las siguientes:



Números del pozo de Oro: 2, 7, 8, 28, 42. Bolilla Extra: 14.

Números del pozo Revancha: 8, 17, 24, 32, 43.

El pozo de Plata repartía $ 879.674, y como tuvo cuatro ganadores, cada uno se llevó $ 219.918. Los cuatro ganadores apostaron en las siguientes subagencias, según La Banca:



Montevideo, subagente 26/49

Pando, subagente 03/56

Pando, subagente 11/26

Treinta y Tres, subagente 04/123

¿Cuándo es la próxima edición del 5 de Oro?

La fecha del próximo 5 de Oro es el jueves 25 de junio de 2026, lo que significa un cambio de día del sorteo. Igualmente, se realizará a las 22:00 horas, como es habitual, y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 6.500.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 4.500.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 11.000.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

José Salgueiro en la transmisión del 5 de Oro, cuyo próximo sorteo será el jueves 25 de junio. Foto: Natalia Rovira/Archio El País

¿Qué hacer si se gana el 5 de Oro?

El ganador de cualquiera de los pozos del 5 de Oro o un representante de este debe acudir a la sede del organismo con su boleta. La Dirección es la que constata y verifica el acierto.

Hay solo una sede de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas en el país: en Ciudad Vieja (Cerrito 220).

Luego de constatarse la validez de la jugada, la persona debe asistir a una sucursal de La Banca para continuar con el proceso. La sede central queda en el barrio Aguada (Lima 1582).

Cartel del 5 de Oro y otros juegos de azar. Foto: Leonardo Mainé/El País

Después de esto, se efectúa el cobro del dinero en el siguiente sorteo del 5 de Oro. En un intercambio televisado, la escribana del sorteo entrega el cheque al ganador, un representante que este envíe o un funcionario del banco del que es cliente.

Estos pasos se deben seguir en los primeros 30 días corridos a partir del sorteo, dado que si se excede este plazo pierde validez.

El 5 de Oro también tiene otros premios menores. Se cobra $ 8.000 si se aciertan cuatro números de cinco; $ 1.600 si se aciertan tres más la bolilla extra; $ 400 con tres números; $ 160 si se aciertan dos y la extra; y $ 60 al acertarle a dos.

Estos premios se pueden cobrar en las agencias y subagencias de Quinielas.