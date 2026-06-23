Sorteo del 5 de Oro del lunes 22 de junio de 2026: Oro y Revancha con aciertos, cuánto se llevan los ganadores
Este sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se lleva a cabo en su horario habitual este 22 de junio de 2026. Hubo cuatro ganadores del pozo de Plata. Conozca los números ganadores.
Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este lunes 22 de junio de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.
El sorteo de esta noche cuenta con un pozo de Oro de $ 27.238.586. y tuvo un acierto. El pozo de Plata tuvo cuatro aciertos, repartiendo $ 219.918 a cada uno. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 6.242.500 y tuvo un acierto
Qué números salieron en el Pozo de Oro
- 2
- 7
- 8
- 28
- 42
- Bolilla extra: 14
Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha
- 8
- 24
- 32
- 43
- 17
Se pueden chequear las jugadas en La Banca.
Mirá el sorteo del 5 de Oro
El pasado miércoles se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 19, 24, 27, 32, 44 y la bolilla extra 45, para el de Oro; y 2, 8, 15, 16 y 22, para el Revancha.
Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:· Pozo de Oro: 0 aciertos· Pozo Revancha: 1 acierto· Pozo de Plata: 1 acierto Se pueden chequear las jugadas en La Banca.
¿Cómo se juega al 5 de Oro?
Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.
Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.
Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.
Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.
También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
¿Encontraste un error?