El pronóstico para el domingo 19 de julio de 2026: rachas de viento, precipitaciones y tormentas, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 19 de julio de 2026 el clima en Uruguay estará dominado por la inestabilidad, con lluvias y tormentas en buena parte del territorio, además de vientos con rachas intensas en varias zonas. A nivel nacional, las temperaturas irán desde una mínima de 11°C hasta una máxima de 24°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana con cielo nuboso a cubierto, presencia de nieblas y neblinas, y precipitaciones con tormentas aisladas; el viento soplará del norte a 20-40 km/h, con períodos variables de 10-30 km/h y rachas de hasta 60 km/h. Para la tarde y la noche continuará la nubosidad, con lluvias y tormentas, mientras el viento rotará del sector norte al sector sur a 10-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 14°C y máxima de 24°C.

Para el noreste, la mañana tendrá cielo cubierto, nieblas y neblinas, junto con lluvias y tormentas aisladas; el viento será del norte a 10-40 km/h, con períodos variables de 10-20 km/h, rachas de hasta 60 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Hacia la tarde y la noche, el cielo seguirá entre nuboso y cubierto con neblinas, persistirán las precipitaciones y tormentas, y el viento pasará del norte al suroeste y oeste a 10-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 14°C y máxima de 22°C.

En el suroeste, la mañana se presentará cubierta, con mejoras temporarias, lluvias y tormentas; el viento irá del sureste al oeste y suroeste a 10-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Durante la tarde y la noche predominará el cielo nuboso a cubierto, con condiciones ventosas, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, mientras el viento soplará del oeste y suroeste al sureste a 20-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 16°C.

En el centro-sur, la mañana comenzará con cielo cubierto, nieblas y neblinas, además de lluvias y tormentas; el viento será del este al norte a 10-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo estará nuboso y cubierto, con ambiente ventoso en zonas costeras, precipitaciones y tormentas aisladas, y viento del norte al sur a 20-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 18°C.

Gente con paraguas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro en día de lluvia en la ciudad de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

En el este, la mañana tendrá cielo cubierto, nieblas y neblinas, con lluvias y tormentas aisladas; el viento soplará del este al norte a 10-40 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso a cubierto, con condiciones ventosas en la costa y nuevas precipitaciones y tormentas aisladas, mientras el viento rotará del norte al sur a 10-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h y ocasionalmente superiores en zonas costeras, con mínima de 12°C y máxima de 20°C.

En Punta del Este, la mañana estará cubierta, con neblinas, lluvias y probables tormentas; el viento irá del sureste al noreste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo quedará nuboso y cubierto, con ambiente ventoso, precipitaciones y probables tormentas, y viento del noreste al sector sur a 20-40 km/h, con rachas de 60 km/h y ocasionalmente superiores, con mínima de 12°C y máxima de 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará cubierta, con mejoras temporarias, precipitaciones y probables tormentas; el viento será del sureste y este a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche predominará el cielo nuboso a cubierto, con condiciones ventosas, nuevas lluvias y probables tormentas, mientras el viento soplará del sur y sureste a 20-40 km/h, con rachas de 60 km/h y ocasionalmente superiores, con mínima de 12°C y máxima de 14°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.