El pronóstico para el domingo 19 de julio de 2026: rachas de viento, precipitaciones y tormentas, según Inumet
Durante la jornada habrá inestabilidad y las temperaturas irán desde una mínima de 11°C hasta una máxima de 24°C, de acuerdo al Instituto Uruguayo de Meteorología.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 19 de julio de 2026 el clima en Uruguay estará dominado por la inestabilidad, con lluvias y tormentas en buena parte del territorio, además de vientos con rachas intensas en varias zonas. A nivel nacional, las temperaturas irán desde una mínima de 11°C hasta una máxima de 24°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana con cielo nuboso a cubierto, presencia de nieblas y neblinas, y precipitaciones con tormentas aisladas; el viento soplará del norte a 20-40 km/h, con períodos variables de 10-30 km/h y rachas de hasta 60 km/h. Para la tarde y la noche continuará la nubosidad, con lluvias y tormentas, mientras el viento rotará del sector norte al sector sur a 10-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 14°C y máxima de 24°C.
Para el noreste, la mañana tendrá cielo cubierto, nieblas y neblinas, junto con lluvias y tormentas aisladas; el viento será del norte a 10-40 km/h, con períodos variables de 10-20 km/h, rachas de hasta 60 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Hacia la tarde y la noche, el cielo seguirá entre nuboso y cubierto con neblinas, persistirán las precipitaciones y tormentas, y el viento pasará del norte al suroeste y oeste a 10-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 14°C y máxima de 22°C.
En el suroeste, la mañana se presentará cubierta, con mejoras temporarias, lluvias y tormentas; el viento irá del sureste al oeste y suroeste a 10-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Durante la tarde y la noche predominará el cielo nuboso a cubierto, con condiciones ventosas, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, mientras el viento soplará del oeste y suroeste al sureste a 20-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 16°C.
En el centro-sur, la mañana comenzará con cielo cubierto, nieblas y neblinas, además de lluvias y tormentas; el viento será del este al norte a 10-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo estará nuboso y cubierto, con ambiente ventoso en zonas costeras, precipitaciones y tormentas aisladas, y viento del norte al sur a 20-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 18°C.
En el este, la mañana tendrá cielo cubierto, nieblas y neblinas, con lluvias y tormentas aisladas; el viento soplará del este al norte a 10-40 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso a cubierto, con condiciones ventosas en la costa y nuevas precipitaciones y tormentas aisladas, mientras el viento rotará del norte al sur a 10-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h y ocasionalmente superiores en zonas costeras, con mínima de 12°C y máxima de 20°C.
En Punta del Este, la mañana estará cubierta, con neblinas, lluvias y probables tormentas; el viento irá del sureste al noreste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo quedará nuboso y cubierto, con ambiente ventoso, precipitaciones y probables tormentas, y viento del noreste al sector sur a 20-40 km/h, con rachas de 60 km/h y ocasionalmente superiores, con mínima de 12°C y máxima de 13°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará cubierta, con mejoras temporarias, precipitaciones y probables tormentas; el viento será del sureste y este a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche predominará el cielo nuboso a cubierto, con condiciones ventosas, nuevas lluvias y probables tormentas, mientras el viento soplará del sur y sureste a 20-40 km/h, con rachas de 60 km/h y ocasionalmente superiores, con mínima de 12°C y máxima de 14°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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