Mundial 2026 en vivo hoy 23 de junio: últimas novedades de Uruguay, el resto de las selecciones y partidos del día

Para la jornada de hoy, martes 23 de junio, el calendario del Mundial 2026 presenta cuatro encuentros. La acción comenzará a las 14:00 de Uruguay con el enfrentamiento entre Portugal y Uzbekistán, en el marco del Grupo K.
Posteriormente, a las 17:00, se verán las caras las selecciones de Inglaterra y Ghana, correspondientes al Grupo L.
Mientras que por la tarde será el turno de Panamá, que se mide ante Croacia desde las 20:00 buscando sumar puntos fundamentales en el mismo grupo.
Finalmente, el cierre de la actividad será a las 23:00, cuando se enfrenten Colombia y la República Democrática del Congo para concluir la jornada del Grupo K.
La selección uruguaya entrenará por la mañana de cara al partido del viernes ante España.
Un nuevo clasificado: los vikingos
Noruega, con doblete de Erling Haaland, consiguió este martes la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer por 3-2 a Senegal en Nueva Jersey. Con el pase a la siguiente ronda ya asegurado, los futbolistas celebraron junto a sus hinchas con una canción tradicional inspirada en la herencia histórica del país nórdico. Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente.
La ceremonia es conocida como "Viking Row" (Remada Vikinga). Está inspirada en los orígenes vikingos de Noruega y reproduce el movimiento de los remeros que impulsaban las embarcaciones.
¡Bienvenidos a una nueva jornada del Mundial 2026!
Hoy entrena la selección uruguaya y hay cuatro partidos para disfrutar el frío día de invierno, además de muchas novedades de los países que participan en esta Copa del Mundo. De esa manera, el equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo de una nueva jornada del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos.