Mundial 2026 en vivo hoy 23 de junio: últimas novedades de Uruguay, el resto de las selecciones y partidos del día

Para la jornada de hoy, martes 23 de junio, el calendario del Mundial 2026 presenta cuatro encuentros. La acción comenzará a las 14:00 de Uruguay con el enfrentamiento entre Portugal y Uzbekistán, en el marco del Grupo K.

Posteriormente, a las 17:00, se verán las caras las selecciones de Inglaterra y Ghana, correspondientes al Grupo L.

Mientras que por la tarde será el turno de Panamá, que se mide ante Croacia desde las 20:00 buscando sumar puntos fundamentales en el mismo grupo.

Finalmente, el cierre de la actividad será a las 23:00, cuando se enfrenten Colombia y la República Democrática del Congo para concluir la jornada del Grupo K.

La selección uruguaya entrenará por la mañana de cara al partido del viernes ante España.