Sudáfrica 1-0 Corea del Sur por el Mundial 2026: los Bafana Bafana obtuvieron una histórica clasificación

Sudáfrica venció por 1-0 a Corea del Sur en Monterrey por el Grupo A del Mundial 2026. El triunfo le permitió a los Bafana Bafana superar por primera vez en su historia la fase de grupos y dejaron a los Tigres con la calculadora en mano, para pasar como uno de los mejores ocho terceros.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

Thapelo Maseko convirtió por los africanos que salieron a matar o morir y consiguieron la mayor hazaña de su selección.

Obligado a ganar para avanzar a dieciseisavos de final, Sudáfrica tomó el control del balón desde el inicio. Recurrió al tiro de media distancia de Relebohile Mofokeng y Oswin Appollis como recurso para abrir al rival.

Corea del Sur respondió con un contragolpe. Seol Young-woo desbordó por derecha, centró y luego de varios rebotes, Lee Kang-in remató de zurda apenas desviado del arco de Ronwen Williams.

La opción más clara para los sudafricanos fue al 30 en un potente disparo de Thalente Mbatha que Kim Seung-gyu soltó, Evidence Makgopa apareció sin marca, pero regaló su disparo a al pecho de Seung-gyu.

En la segunda mitad los asiáticos ajustaron. Dominaron gracias a la entrada de su estrella Son Heung-min, quien se convirtió en el referente del ataque.

A los 56' Son condujo por el centro, se la dio a Castrop Jens, que remató cruzado, pero sin puntería.

Sudáfrica respondió al 63 con un contragolpe por izquierda de Ime Okon, quien encontró en el área a Thapelo Maseko, que acomodó la pelota para su zurda y con un tiro al primer palo marcó el 1-0.

Los coreanos ensayaron sus combinaciones y con velocidad intentaron crear peligro pero sin incomodar a los Bafana Bafana. En el tiempo de descuento tuvo su chance más clara con Jin Seob Park, que remató a y estuvo cerca del 1-1, pero el guardameta Ronwen Williams se quedó con el balón.

Sudáfrica 1-0 Corea del Sur

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Asistentes: Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade (Argentina)

VAR: Hernan Mastrangelo (Argentina)

Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole; Oswin Appollis (62' Tshepang Moremi), Relebohile Mofokeng (80' Jayden Adams), Thapelo Maseko (75' Iqraam Rayners), Evidence Makgopa. DT: Hugo Broos.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae (65' Park Jin-seob), Lee Tae-seok (46' Castrop Jens), Seol Young-woo; Lee Gi-hyuk, Hwang In-beom, Paik Seung-ho (46' Kim Jin-gyu), Hwang Hee-chan (46' Son Heung-min), Lee Kang-in; Oh Hyeon-gyu (72' Cho Gue-sung). DT: Myung Bo-hong.

Goles: 63' Thapelo Maseko (S).

Tarjetas amarillas: 73' Aubrey Modiba (SA); 79' Gue-Sung Cho (CdS).

Con información de EFE.