Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 25 de junio, a qué hora y dónde se pueden ver en vivo

Curazao y Costa de Marfil se disputan el jueves en Filadelfia el pase a dieciseisavos del Mundial en un partido en el que Los elefantes parten como favoritos y que a su vez seguirá con atención Ecuador, que se juega la vida ante Alemania a la misma hora en el otro duelo que cierra el Grupo E.

El equipo africano llega además a esta tercera jornada en una situación más relajada que Curazao, tras sumar los tres puntos ante los ecuatorianos en su primer cruce y después de poner en aprietos a una Alemania que se llevó el segundo apenas sobre la bocina.

Los hombres que entrena Emerse Faé encararán además a un rival que, pese a resistir los embates ecuatorianos y dejar su puerta a cero el pasado sábado, es debutante en el torneo, además es el país menos poblado del mundo en disputar un Mundial y que cayó goleada por 7-1 ante Alemania en su puesta de largo.

Curazao vs. Costa de Marfil

Eloy Room, arquero de Curazao, fue la figura frente a Ecuador en el Mundial 2026 y consiguió un récord. Foto: AFP

Hora: 17:00

Estadio: Lincoln Financial Field, en Filadelfia (EE.UU.).

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE).

Asistentes: Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist (SUE).

VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).

Alineaciones probables:

Curazao: Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; Hansen, Comenencia, Leandro Bacuna, Chong; Locadia y Juninho Bacuna.

DT: Dirk Advocaat.

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Christ Inao Oulai, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié; Amad Diallo, Ange-Yoan Bonny y Yan Diomande.

DT: Emerse Faé.

Ecuador vs. Alemania

Nadie ha marcado tantos goles como Enner Valencia en la selección de Ecuador, pero su falta de puntería en el Mundial de Norteamérica lo tiene bajo fuego rumbo al decisivo partido del jueves frente a Alemania.

“Superman” Valencia, de 36 años, ha firmado 49 goles con el equipo nacional, incluidos seis de los 14 en el historial de Ecuador de sus cinco participaciones en la Copa del Mundo. Sin embargo, la actual edición en Estados Unidos, México y Canadá ha sido kriptonita para él. Ha hecho ocho tiros en las dos primeras presentaciones del equipo entrenado por el argentino Sebastián Beccacece, sin mover la red, y es cuestionado por fallos clamorosos.

Pausa de hidratación durante el partido entre Ecuador y Costa de Marfil. Foto: Kevin C. Cox/AFP

Debido a la falta de efectividad del goleador y de sus compañeros, Ecuador perdió 1-0 con Costa de Marfil y empató 0-0 con el debutante Curazao, a pesar de haber generado decenas de claras ocasiones de peligro. Con apenas un punto como Curazao en el Grupo E, dominado por Alemania con seis unidades y Costa de Marfil con tres, Ecuador está al borde de la eliminación.

Hora: 17:00

Estadio: MetLife Stadium de Nueva Jersey.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+, Canal 5, Antel TV, Disney+.

Árbitro: Tori Penso (EE.UU.)

Asistentes: Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt (EE.UU.)

VAR: Joe Dickerson (EE.UU.)

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Minda/Nilson Angulo; John Yeboah, Enner Valencia, Gonzalo Plata.

DT: Sebastián Beccacece.

Alemania: Manuel Neuer/Oliver Baumann; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck; Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovicć, Felix Nmecha, Nathaniel Brown; Deniz Undav, Kai Havertz y Leroy Sané.

DT: Julian Nagelsmann.

Túnez vs. Países Bajos

Brian Brobbey celebra el tanto número 100 de Países Bajos en Copas del Mundo. Foto: AFP.

Países Bajos buscará este jueves asegurarse el primer lugar del Grupo F del Mundial en un juego que marcará el adiós de Túnez.

Tras dos fechas disputadas, los dirigidos por Ronald Koeman tienen cuatro unidades, las mismas que acumula Japón. Más abajo, Suecia tiene tres y los africanos cierran sin puntos.

Luego de golear por 5-1 a los suecos, Países Bajos sabe que un triunfo de iguales características será fundamental para garantizar la primera posición, teniendo en cuenta que los de Hajime Moriyasu tienen el mismo saldo de tantos a favor, apenas uno menos anotado y el juego entre ambos acabó empatado a dos.

Para ello, los europeos contarán con el apoyo de los muchos hinchas que comenzaron a llegar a Kansas City para alentarlos y que esperan que su equipo pueda prolongar su largo invicto mundialista.

La última derrota en los 90 o en los 120 minutos en un torneo de este tipo fue ante España en la final de Sudáfrica 2010. Luego fueron eliminados por Argentina en los penaltis tanto en Brasil 2014 como en Catar 2022, mientras que no participaron en Rusia 2018.

Hora: 20:00

Estadio: Kansas.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+, Canal 5, Antel TV, Disney+.

Árbitro: Katia García (MEX)

Asistentes: Sandra Ramirez (MEX) y José Enrique Naranjo (ESP).

VAR: Erick Miranda (MEX).

Alineaciones probables:

Túnez: Aymen Dahmen; Mohamed Amine, Montassar Talbi, Omar Rekik; Anis Slimane, Ellyes Skhiri, Yan Valery, Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi, Ali Abdi y Firas Chaouat.

DT: Hervé Renard.

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Van Hecke, Virgil Van Dijk, Mickey Van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Brian Brobbey, Cody Gakpo.

DT: Ronald Koeman.

Japón vs. Suecia

De vuelta a Dallas, donde comenzó su participación en el Mundial 2026, Japón confía en cerrar una clasificación a dieciseisavos que se le ha complicado a Suecia, después de ser goleada por los Países Bajos.

Japón, que dio una buena imagen ante los neerlandeses (2-2) y goleó a Túnez (4-0), aspira al primer puesto del grupo F, pero sabe que será complicado. Empatados a todo con el equipo de Ronald Koeman, lo normal es que los 'oranje' ganen con claridad a los tunecinos, que han encajado 9 goles en dos partidos, pese a cambiar de entrenador con el Mundial empezado.

De momento, se centran en cumplir con su parte. Si no pierden, estarán en los dieciseisavos, donde en función de la posición se cruzarán con Brasil o Marruecos, en Monterrey o Houston.

Suecia lo tiene peor, porque a la euforia que vivió con la goleada a Túnez le siguió el drama de una inesperada debacle ante Países Bajos (5-1), que le aboca a vencer para asegurar la clasificación. El empate le dejaría en manos de otros para pasar con 4 puntos como uno de los 8 mejores terceros.

Yasin Ayari hizo un doblete para Suecia en su debut por el Mundial 2026, pero pidió perdón. Foto: AFP

Aupada en ataque por Viktor Gyokeres y Alexander Isak, el conjunto de Graham Potter sufre por una debilidad defensiva que quedó expuesta frente a los de Koeman, lo que puede aprovechar Japón con sus rápidas transiciones.

Sin embargo, el técnico inglés Graham Potter, que alineó el mismo equipo en las dos primeras jornadas, sigue confiando en Victor Lindelof, Isak Hien y Gustaf Lagerbielke.

No contarán los Samurais Azules, mientras, con Take Kubo, que ya se perdió el partido contra Túnez tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda, pero sí con el buen momento de Daichi Kamada y Ayase Ueda, goleadores ambos contra Túnez.

Hora: 20:00

Estadio: Dallas.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Iván Barton (SLV)

Asistentes: : David Moran y Antonio Pupiro (SLV)

VAR: Nicolás Gallo (COL)

Alineaciones probables:

Japón: Zion Suzuki; Ko Itakura, Kazuma Watanabe, Hiroki Ito; Ritso Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Junya Ito, Daizen Maeda; Ayase Ueda.

DT: Hajime Moriyasu

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelof, Isak Hien, Gustav Lagerbielke; Jesper Karlstrom; Anthony Elanga, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson; Alexander Isak, Victor Gyokeres.

DT: Graham Potter.

Turquía vs. Estados Unidos

Folarin Balogun de la selección de Estados Unidos celebrando gol. Foto: Richard Heathcote/AFP

Las selecciones de Estados Unidos y Turquía cerrarán este jueves la fase de grupos del Mundial en un encuentro sin presión en el que los anfitriones buscarán mantener su racha ganadora mientras que los Otomanos intentará despedirse con honor del Mundial.

Ambos equipos llegan a la cita en el Estadio de Los Ángeles, en la ciudad de Inglewood (California) sin nada que perder.

Mientras que el equipo de las Barras y las Estrellas se aseguró el pasado viernes el liderato del Grupo D, Turquía cayó ese mismo día ante Paraguay y quedó fuera de carrera.

Para el seleccionador estadounidense, el argentino Mauricio Pochettino, el partido se presenta como una oportunidad para dar descanso a sus figuras clave y minutos a los menos habituales.

Hora: 23:00

Estadio: Estadio de Los Ángeles, en la ciudad de Inglewood (California)

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG).

Asistentes:Mokrane Gourari y Abbes Akram Zerhouni (ALG).

VAR: Antonio Garcia (URU).

Alineaciones probables:

Turquía: Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Hakan Calhanoglu, İsmail Yuksek; Baris Alper Yilmaz, Arda Guler, Kenan Yildiz; Kerem Akturkoglu.

DT: Vincenzo Montella.

Estados Unidos: Matt Freese, Alex Freeman, Weston McKennie, Tim Ream, Sergiño Dest, Malik Tillman, Sebastian Berhalter, Timothy Weah, Brenden Aaronson, McKenzie y Ricardo Pepi.

DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay vs. Australia

Nestory Irankunda festeja el primer gol de Australia frente a Turquía por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Sin Miguel Almirón, el primer futbolista expulsado por la "Ley Vinícius", Paraguay enfrenta este jueves a Australia en busca de la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial.

Almirón cumplirá la suspensión en la tercera y última fecha del Grupo D tras recibir tarjeta roja en el triunfo 1-0 de Paraguay ante Turquía, por taparse la boca en un cruce de palabras con el defensor Mert Müldür.

El equipo entrenado por el argentino Gustavo Alfaro tiene en sus propias manos la opción de avanzar en ese encuentro en Santa Clara, en la Bahía de San Francisco.

Ya clasificado, Estados Unidos lidera la llave con seis puntos, seguido por Australia y Paraguay, con tres puntos por cabeza. Turquía, eliminada, no ha inaugurado su cuenta.

La sanción a Almirón llega por una norma aprobada después de que el brasileño Vinícius Júnior denunciara insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni en un partido de la Liga de Campeones de Europa entre el Real Madrid y el Benfica, a finales de abril.

Vini acusó a su rival de llamarle "mono". Prestianni negó haber hecho un comentario racista y los señalamientos contra él no pudieron probarse con las cámaras de TV, pero fue suspendido.

"Si un jugador se tapa la boca (...), debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho", declaró entonces a Sky Sports el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, una consigna que se convirtió en ley en esta Copa del Mundo, con la expulsión como castigo.

Hora: 23:00

Estadio: Levi's Stadium de Santa Clara (San Francisco, California).

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Clément Turpin (FRA).

Asistentes: Nicolas Danos y Benjamin Pages (FRA).

VAR: Jerome Brisard (FRA).

Alineaciones probables:

Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Ramón Sosa o Mauricio Magalhães Prado, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso y Antonio Sanabria.

DT: Gustavo Alfaro.

Australia: Patrick Beach; Jordan Bos, Cameron Burgess, Harry Souttar; Alessandro Circati, Jacob Italiano, Nishan Velupillay, Paul Okon-Engstler; Nestory Irankunda, Connor Metcalfe; Mohamed Touré.

DT: Tony Popovic.

