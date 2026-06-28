Nacional anunció la llegada de su nuevo arquero, Alexis Martín Arias, una de las tres altas de Jorge Bava

Nacional le dio la bienvenida al arquero argentino Alexis Martín Arias, uno de los tres refuerzos de Jorge Bava de cara a la segunda parte del Torneo Intermedio y el Torneo Clausura.

Quien estaba defendiendo el arco de Cerro Porteño fue uno de los primeros en ser oficializado, pese a que el tricolor también cerró al defensor central Francisco Calvo y el volante Bruno Zuculini.

"Con 1,85 metros de altura, experiencia internacional y recorrido en ligas competitivas del continente, el nuevo golero tricolor se suma al plantel principal para afrontar los próximos desafíos deportivos del club", anunció Nacional sobre el golero que firmó contrato hasta diciembre de 2028.

¡Bienvenido al Decano del fútbol uruguayo, Alexis! 🧤🇦🇷 pic.twitter.com/EFCvQO2q5s — Nacional (@Nacional) June 28, 2026

Arias fue una pieza fija en el Ciclón de Jorge Bava que se consagró campeón del Torneo Clausura y de la Supercopa Paraguay 2025. El entrenador lo dirigió en 18 encuentros donde mantuvo la valla invicta en 11 ocasiones y recibió nueve goles. Tenía contrato vigente hasta diciembre del 2026 pero rescindió para sumarse al tricolor, por lo que se debió pagar la clausula de rescisión para que se dé su salida.

Viene de ser elegido como el mejor arquero de la liga paraguaya en la temporada pasada y en 2026 completó 25 partidos, entre Copa Libertadores y la primera de Paraguay, logrando 13 vallas invictas y habiendo recibido 19 goles.

El nacionalizado paraguayo se formó en Gimnasia y Esgrima La Plata y, antes de llegar a Cerro Porteño en 2024 (se va con 72 partidos, 35 vallas en cero), defendió el arco de Unión La Calera y O'Higgins de Chile y Argentinos Juniors de Argentina.

