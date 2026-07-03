Brian Ocampo fue presentado en Coritiba y se despidió de Cádiz con la frase: "Gracias por esta relación tóxica"

Brian Ocampo ya tiene nuevo destino. Luego de quedar libre tras finalizar su contrato con Cádiz, el extremo uruguayo fue presentado oficialmente como nuevo futbolista de Coritiba, equipo que milita en el Brasileirao, donde buscará relanzar su carrera después de un paso marcado por las lesiones y la irregularidad en el fútbol español.

El club brasileño anunció la incorporación del exjugador de Nacional a través de sus redes sociales y destacó que llega con 27 años, tras su experiencia en España y con antecedentes en la selección uruguaya, donde integró los planteles de la Copa América 2021 y 2024.

Coritiba apostó por un futbolista que, pese a las dificultades físicas sufridas en Cádiz, cerró su última temporada con cinco goles y dos asistencias entre todas las competiciones, números que despertaron el interés del conjunto de la ciudad de Curitiba.

Mientras comienza una nueva etapa en Brasil, Ocampo también utilizó sus redes sociales para despedirse del club español con un extenso mensaje de agradecimiento que dejó una frase que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

"Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me ayudaron en este camino. Nunca voy a olvidar los momentos buenos que vivimos juntos, y los otros no tan buenos que te ayudan a crecer y mirar las cosas de otra manera", escribió el uruguayo.

Además, agradeció a sus compañeros, a los trabajadores del club y especialmente al presidente de Cádiz por el respaldo que recibió durante los momentos más complicados de su estadía.

Brian Ocampo é do Coritiba! 🇳🇬



O ponta uruguaio de 27 anos chega ao Alto da Glória após passagem pelo Cádiz, da Espanha. Na última temporada, marcou cinco gols e distribuiu duas assistências. Também soma convocações para a Seleção Uruguaia, com participações na Copa América de… pic.twitter.com/QbVejXDAs1 — Coritiba (@Coritiba) July 3, 2026

Sin embargo, el pasaje más llamativo llegó sobre el final del mensaje: "Y por último, gracias por esta relación tóxica que teníamos, siempre intenté dar lo mejor, disfrutar y ver el fútbol de otra manera", expresó, en una frase que despertó múltiples interpretaciones entre los aficionados del conjunto español.

Ocampo también pidió disculpas "si alguna vez decepcionó o no cumplió con lo que debía" y aseguró que "nunca actuó con maldad ni contra nadie", antes de cerrar con un afectuoso: "Pronto nos vemos. Aquí tienen un amigo".

Brian Ocampo y su despedida del Cádiz de España Foto: Captura de pantalla

Tras dos temporadas en Cádiz, marcadas por una grave lesión de rodilla que frenó su crecimiento y varios problemas físicos, el ex Nacional afrontará ahora el tercer club de su carrera profesional con el desafío de recuperar continuidad en un campeonato que, por sus características, parece adaptarse a sus condiciones como extremo veloz y desequilibrante.