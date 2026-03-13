Mirá el gol de Brian Ocampo que sacó de la racha negativa a un Cadiz que no ganaba desde enero

Cádiz volvió a sonreír luego de dos meses, donde acumuló siete derrotas y un empate. El equipo de Brian Ocampo, despertó venciendo al colista, Mirandés, por 2-0, con un gol del ex Nacional, que abrió la cuenta en el amanecer del partido. De esta manera, el equipo andaluz estiró la ventaja respecto a la zona roja, a la que se había puesto a tiro, tras la racha negativa.

El 9 de enero de 2025, todo era felicidad para los Limoneros, que con el triunfo 3-2 sobre Sporting de Gijón, habían alcanzado tres victorias en cuatro partidos, con los que alcanzó la zona de playoffs por el tercer ascenso. Sin embargo, de ahí en más, los andaluces comenzaron barranca abajo. Cuatro caídas consecutivas, un empate y luego tres derrotas más, para alcanzar ocho encuentros sin ganar. Esto le costó el cargo al DT, Gaizka Garitano, y en el medio de la racha negativa, incluso Ocampo supo ver la tarjeta roja. Pero en el debut de Sergio González como entrenador, el ex Nacional logró sacar de un profundo pozo al Cádiz, que había pasado de pelear por los ascensos, a quedar a cuatro puntos del descenso.

5° gol en la temporada de Brian Ocampo en la victoria como visitante ante CD Mirandés. Este año cambió asistencias por goles.pic.twitter.com/n3OyiHz6TI — Juan Génova (@JuanGenova980) March 13, 2026

El cambio de mando, le valió volver al uruguayo a la titularidad luego de dos partidos ingresando desde el banco, firmó el primer gol de su equipo a los siete minutos, tras un buen centro raso de Sergio Ortuño para encaminar un impostergable triunfo. "Mostró su calidad, ayudó en defensa y brindó una sensacional asistencia que pudo suponer el 0-3 de Raúl Pereira", así definió el partido del uruguayo, que fue reemplazado a los 67 minutos, el medio Corazón Cadista. El puntero fue el segundo mejor jugador valorado del partido por Sofascore, solo superado por el arquero, David Gil. Youssouf Diarra fue el encargado de redondear el score, a los 10 minutos del partido.

El sábado 21, Cádiz jugará como local frente a Málaga equipo que ostenta el último lugar de clasificación a los playoffs, en un partido clave para volver a acercarse a las posiciones de privilegio.