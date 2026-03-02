Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 23 de febrero al 1° de marzo de 2026

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Domingo 1° de marzo

Luis Acevedo

Primer gol en el 2026 para el atacante uruguayo que actualmente defiende la camiseta de Deportes Temuco.

👀⚽🇨🇱 Lo mejor del duelo en el sur



Este es el compacto del 1-1 que animaron Deportes Temuco y Deportes Iquique, que marcó el fin del #MatchdayDomingo en la Fecha 2 de la #LigaDeAscensoCaixun 2026.



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Enzo Martínez

El Topo puso en ventaja a Gimnasia y Esgrima La Plata, pero de todas maneras fue empate 2-2 frente a Tigre por el Torneo Apertura.

NICO TIENE UN GUANTE. Una locura lo bien que le pegó a la pelota BARROS SCHELOTTO, para que Enzo Martínez gane en las alturas y marque el 1-0 parcial de Gimnasia ante Tigre. pic.twitter.com/L9FOQEXwn4 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 2, 2026

Brian Ocampo

Solo sirvió para el descuento del Cádiz que perdió por 3-1 ante Eibar, pero sumó en lo personal para el atacante uruguayo que llegó al segundo tanto en 2026.

Maximiliano Juambeltz

El delantero uruguayo fue el autor del gol que inició la remontada del Juan Pablo II que venció 2-1 a Cusco en la Primera División del fútbol de Perú.

Hugo Soria

Golazo y pico del volante central que definió como un "9" luego de presionar y ganar la pelota en el triunfo de Gimnasia de Jujuy sobre Quilmes por 1-0 en la Segunda División del fútbol argentino.

🏆 #PrimeraNacional | Fecha 3 | Zona B



⚽ Con este gol de Hugo Soria, Gimnasia de Jujuy le está ganando a Quilmes por 1-0.pic.twitter.com/fJHdLrxrCk — DFB Sports (@DFBSports) March 1, 2026

Franco Posse

Segundo partido con la camiseta del Macará y primer gol para el delantero de reciente pasaje por Blooming de Bolivia. Sentenció el triunfo por 2-0 de su equipo ante Liga de Quito como visitante.

Grandísimo triunfo!!! 🤩



Posse corrió al espacio y definió con sutileza para el 0-2 de @Macara_Oficial que sentenció todo en Quito.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/uq4nloH2Os — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) March 1, 2026

Alan Medina

Partidazo y pico para el atacante que defiende al Everton de Viña del Mar porque su equipo goleó 3-0 a Universidad de concepción y no solo marcó dos goles, sino que además dio una asistencia.

Sábado 28 de febrero

Brian Rodríguez

El atacante de la selección uruguaya marcó el único gol del Club América en la derrota 4-1 en condición de local ante Tigres. Tras un despeje del arquero de Las Águilas, al Rayo le quedó la pelota cerca de mitad de canchas tras una desinteligencia de la defensa rival y llegó hasta al área para un fuerte remate cruzado, imposible para Nahuel Guzmán.

El gol de Brian Rodríguez. ⚡️✨ pic.twitter.com/C6KyxImVT7 — Club América (@ClubAmerica) March 1, 2026

Diego Rossi

El ex Peñarol, Diego Rossi, rescató un empate (2-2) para su equipo Columbus Crew, ante Sporting Kansas City por la MLS. Corrían 82 minutos cuando el extremo recibió un centro pasando sobre banda derecha, controló venció al arquero con un remate cruzado bien ajustado.

Back and forth we go!



We're level again in Kansas City. @ColumbusCrew equalize through a Diego Rossi finish. 😅 pic.twitter.com/wL8xeZxMhb — Major League Soccer (@MLS) March 1, 2026

Agustín Oliveros

No alcanzó para que Necaxa sume en el Torneo Clausura porque fue derrota 2-1 ante León, pero el lateral marcó un tanto.

Lucas Sanabria

El surgido de Nacional está aprovechando su primera experiencia en el exterior y este sábado por la noche convirtió en la goleada 3-0 de Los Ángeles Galaxy sobre Charlotte 3-0 por la MLS. Lucas Sanabria fue el primero en llegar a un rebote en el palo tras un remate del brasileño Gabriel Pec y abrió la cuenta en el partido.

¡GOOOOL DE LUCAS SANABRIA! @LAGalaxy vuelve a ponerse por delante en el marcador con un gol tempranero.



Disfruta del partido completo en vivo en @AppleTV: https://t.co/IcfKwWc9jL pic.twitter.com/Jw9tYJfEeS — MLS Español (@MLSes) March 1, 2026

Thiago Vecino

El goleador uruguayo sigue con la pólvora seca en el O'Higgins de Chile. Luego de anotar en la definición ante Botafogo por Copa Libertadores, el atacante marcó, pero fue derrota ante Palestino por 4-2.

Sebastián Gallegos

Precisamente en ese partido el volante ofensivo fue uno de los autores de los goles de Palestino en el triunfo por la quinta fecha del fútbol chileno de Primera División.

Miguel Merentiel

La Bestia volvió a festejar con la camiseta de Boca Juniors, pero volvió a ser empate del Xeneize que en esta ocasión no pudo superar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por el Torneo Apertura.

⚽️🇺🇾 LA BESTIA PRESENTE: Miguel Merentiel marcó para Boca Juniors ante Gimnasia en La Bombonera.



▶️ Mira nuestros partidos de la 🇦🇷 #LigaProfesional en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/fAN64wrkI3 — ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) February 28, 2026

Rodrigo Zalazar

Otro de los jugadores uruguayos que sigue dando que hablar en Europa y en este caso en el fútbol portugués porque el volante ofensivo puso un doblete en el triunfo ante Nacional y sumó el segundo consecutivo. Son 20 goles y cinco asistencias en la temporada.

Lucas Torreira

Figura, capitán y autor de un gol y una asistencia en la victoria del Galatasaray sobre Alanyaspor en el fútbol turco por 3-1. Apareció en el área como un "9" se llevó la pelota y definió de muy buena manera.

¡GRITALO, LUCAS! Torreira no dio la pelota por perdida y terminó marcando el gol para Galatasaray ante Alanyaspor en la fecha 24 de la Superliga turca.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/58fxGMkQG9 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 28, 2026

Alfonso Montero

Segundo gol en el 2026 para el zaguero uruguayo que esta vez marcó en el empate 2-2 de Juventus con Cagliari en la Serie A Primavera, la categoría juvenil del fútbol italiano.

Guillermo May

Segundo partido consecutivo con gol y asistencia para el atacante que defiende al Auckland FC en el fútbol de Australia. Son dos goles y cuatro habilitaciones desde que arrancó el 2026.

Viernes 27 de febrero

Santiago Homenchenko

Una vez más, el uruguayo se hizo cargo de un penal que cambió por gol, aunque no fue suficiente para Querétaro que igualó 2-2 ante Santos Laguna en el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura

Kevin Méndez

Fue goleada de Unión La Calera por 3-0 ante Audax Italiano en el torneo de Primera División de Chile y el volante ofensivo no solo marcó un gol, sino que además dio una asistencia.

Jueves 26 de febrero

Giorgian de Arrascaeta

El Cocho fue protagonista al hacer un gol y provocar un penal, más allá de que no fue suficiente para Flamengo que cayó por 3-2 con Lanús en el marco de la Recopa Sudamericana.

¡¡EL 10 URUGUAYO LE DA VIDA AL MENGAO!! ¡¡DE ARRASCAETA MARCÓ EL 1-1 (1-2 GLOBAL) DEL FLAMENGO ANTE LANÚS, EN EL MARACANÁ!!



📺 Mirá la #Recopa por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dcYNbdUGZU — SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026

Mauro Méndez

El Ruso sigue en gran momento y esta vez le marcó nada menos que a River Plate en el Monumental aunque fue derrota de Banfield por 3-1 en la despedida de Marcelo Gallardo del Millonario.

EL TALADRO SOÑABA: Mauro Méndez recibió el centro de Tiziano Perrotta y anotó el empate parcial de Banfield ante River. pic.twitter.com/KgYGA5EiOu — SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026

Miércoles 25 de febrero

Tiago Palacios

El primer gol de la era Cacique Medina en Estudiantes fue uruguayo y lo hizo el volante ofensivo luego de recibir al borde del área y sacar un latigazo de zurda que venció al arquero rival.

UN ZURDAZO INATAJABLE: Tiago Palacios marcó el primer gol de la Era del Cacique Medina como DT de Estudiantes y el 1-0 del Pincha a Newell's en el Coloso por la fecha 7 de la Zona A del #TorneoApertura.



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Martes 24 de febrero

Michael Santos

La ley del ex se hizo presente en Santiago del Estero porque el Pelo hizo uno de los goles del triunfo de Central Córdoba sobre Talleres por 2-0 en el marco del Torneo Apertura de Argentina.

🙏 DOS PEDIDOS DE DISCULPAS POR LEY DEL EX EN SANTIAGO DEL ESTERO



✔️ Central Córdoba derrotó 2-0 a Talleres por la fecha 7 de la Zona A del #TorneoApertura



⚽ El primero lo hizo Diego Barrera y el segundo Michael Santos pic.twitter.com/xk4HHjtqXo — SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026

Lunes 23 de febrero

Nahitan Nández

El volante uruguayo sigue de racha en Arabia Saudita y en los primeros siete minutos de partido puso un gol y una asistencia para el triunfo de Al Qadsiah por 4-0 ante Al Ettifaq. Cinco goles y tres asistencias en el 2026 para él.