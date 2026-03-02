Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 23 de febrero al 1° de marzo de 2026
Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.
A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:
Domingo 1° de marzo
Luis Acevedo
Primer gol en el 2026 para el atacante uruguayo que actualmente defiende la camiseta de Deportes Temuco.
👀⚽🇨🇱 Lo mejor del duelo en el sur— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 2, 2026
Este es el compacto del 1-1 que animaron Deportes Temuco y Deportes Iquique, que marcó el fin del #MatchdayDomingo en la Fecha 2 de la #LigaDeAscensoCaixun 2026.
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Enzo Martínez
El Topo puso en ventaja a Gimnasia y Esgrima La Plata, pero de todas maneras fue empate 2-2 frente a Tigre por el Torneo Apertura.
NICO TIENE UN GUANTE. Una locura lo bien que le pegó a la pelota BARROS SCHELOTTO, para que Enzo Martínez gane en las alturas y marque el 1-0 parcial de Gimnasia ante Tigre. pic.twitter.com/L9FOQEXwn4— SportsCenter (@SC_ESPN) March 2, 2026
Brian Ocampo
Solo sirvió para el descuento del Cádiz que perdió por 3-1 ante Eibar, pero sumó en lo personal para el atacante uruguayo que llegó al segundo tanto en 2026.
Maximiliano Juambeltz
El delantero uruguayo fue el autor del gol que inició la remontada del Juan Pablo II que venció 2-1 a Cusco en la Primera División del fútbol de Perú.
Hugo Soria
Golazo y pico del volante central que definió como un "9" luego de presionar y ganar la pelota en el triunfo de Gimnasia de Jujuy sobre Quilmes por 1-0 en la Segunda División del fútbol argentino.
🏆 #PrimeraNacional | Fecha 3 | Zona B— DFB Sports (@DFBSports) March 1, 2026
⚽ Con este gol de Hugo Soria, Gimnasia de Jujuy le está ganando a Quilmes por 1-0.pic.twitter.com/fJHdLrxrCk
Franco Posse
Segundo partido con la camiseta del Macará y primer gol para el delantero de reciente pasaje por Blooming de Bolivia. Sentenció el triunfo por 2-0 de su equipo ante Liga de Quito como visitante.
Grandísimo triunfo!!! 🤩— Zapping Ecuador (@zapping_ecu) March 1, 2026
Posse corrió al espacio y definió con sutileza para el 0-2 de @Macara_Oficial que sentenció todo en Quito.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/uq4nloH2Os
Alan Medina
Partidazo y pico para el atacante que defiende al Everton de Viña del Mar porque su equipo goleó 3-0 a Universidad de concepción y no solo marcó dos goles, sino que además dio una asistencia.
Sábado 28 de febrero
Brian Rodríguez
El atacante de la selección uruguaya marcó el único gol del Club América en la derrota 4-1 en condición de local ante Tigres. Tras un despeje del arquero de Las Águilas, al Rayo le quedó la pelota cerca de mitad de canchas tras una desinteligencia de la defensa rival y llegó hasta al área para un fuerte remate cruzado, imposible para Nahuel Guzmán.
El gol de Brian Rodríguez. ⚡️✨ pic.twitter.com/C6KyxImVT7— Club América (@ClubAmerica) March 1, 2026
Diego Rossi
El ex Peñarol, Diego Rossi, rescató un empate (2-2) para su equipo Columbus Crew, ante Sporting Kansas City por la MLS. Corrían 82 minutos cuando el extremo recibió un centro pasando sobre banda derecha, controló venció al arquero con un remate cruzado bien ajustado.
Back and forth we go!— Major League Soccer (@MLS) March 1, 2026
We're level again in Kansas City. @ColumbusCrew equalize through a Diego Rossi finish. 😅 pic.twitter.com/wL8xeZxMhb
Agustín Oliveros
No alcanzó para que Necaxa sume en el Torneo Clausura porque fue derrota 2-1 ante León, pero el lateral marcó un tanto.
📹 | Mientras estamos en el descanso, les dejo el gol de Oliveros en el cierre del primer tiempo. @clubleonfc 0-1 @ClubNecaxa | 🦁🆚 ⚡️#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J8 | #LEONEC https://t.co/t4PGbRoxOU pic.twitter.com/joc6Yro1u0— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 1, 2026
Lucas Sanabria
El surgido de Nacional está aprovechando su primera experiencia en el exterior y este sábado por la noche convirtió en la goleada 3-0 de Los Ángeles Galaxy sobre Charlotte 3-0 por la MLS. Lucas Sanabria fue el primero en llegar a un rebote en el palo tras un remate del brasileño Gabriel Pec y abrió la cuenta en el partido.
¡GOOOOL DE LUCAS SANABRIA! @LAGalaxy vuelve a ponerse por delante en el marcador con un gol tempranero.— MLS Español (@MLSes) March 1, 2026
Disfruta del partido completo en vivo en @AppleTV: https://t.co/IcfKwWc9jL pic.twitter.com/Jw9tYJfEeS
Thiago Vecino
El goleador uruguayo sigue con la pólvora seca en el O'Higgins de Chile. Luego de anotar en la definición ante Botafogo por Copa Libertadores, el atacante marcó, pero fue derrota ante Palestino por 4-2.
Sebastián Gallegos
Precisamente en ese partido el volante ofensivo fue uno de los autores de los goles de Palestino en el triunfo por la quinta fecha del fútbol chileno de Primera División.
Miguel Merentiel
La Bestia volvió a festejar con la camiseta de Boca Juniors, pero volvió a ser empate del Xeneize que en esta ocasión no pudo superar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por el Torneo Apertura.
⚽️🇺🇾 LA BESTIA PRESENTE: Miguel Merentiel marcó para Boca Juniors ante Gimnasia en La Bombonera.— ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) February 28, 2026
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Rodrigo Zalazar
Otro de los jugadores uruguayos que sigue dando que hablar en Europa y en este caso en el fútbol portugués porque el volante ofensivo puso un doblete en el triunfo ante Nacional y sumó el segundo consecutivo. Son 20 goles y cinco asistencias en la temporada.
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) February 28, 2026
Zalazar 11'
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⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) February 28, 2026
Zalazar 96'
I Liga (#24) | Nacional 1-(2) Braga#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA24 #CDNSCB #CDN #SCB
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Lucas Torreira
Figura, capitán y autor de un gol y una asistencia en la victoria del Galatasaray sobre Alanyaspor en el fútbol turco por 3-1. Apareció en el área como un "9" se llevó la pelota y definió de muy buena manera.
¡GRITALO, LUCAS! Torreira no dio la pelota por perdida y terminó marcando el gol para Galatasaray ante Alanyaspor en la fecha 24 de la Superliga turca.— SportsCenter (@SC_ESPN) February 28, 2026
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Alfonso Montero
Segundo gol en el 2026 para el zaguero uruguayo que esta vez marcó en el empate 2-2 de Juventus con Cagliari en la Serie A Primavera, la categoría juvenil del fútbol italiano.
Guillermo May
Segundo partido consecutivo con gol y asistencia para el atacante que defiende al Auckland FC en el fútbol de Australia. Son dos goles y cuatro habilitaciones desde que arrancó el 2026.
Viernes 27 de febrero
Santiago Homenchenko
Una vez más, el uruguayo se hizo cargo de un penal que cambió por gol, aunque no fue suficiente para Querétaro que igualó 2-2 ante Santos Laguna en el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura
¡LOS GALLOS VUELVEN A PEGAR! 🔥🤩— FOX (@somos_FOX) February 28, 2026
Santiago Homenchenko marcó su primer gol del torneo. @Club_Queretaro 2-1 @ClubSantos#LigaMX pic.twitter.com/eU0cfvBapC
Kevin Méndez
Fue goleada de Unión La Calera por 3-0 ante Audax Italiano en el torneo de Primera División de Chile y el volante ofensivo no solo marcó un gol, sino que además dio una asistencia.
Jueves 26 de febrero
Giorgian de Arrascaeta
El Cocho fue protagonista al hacer un gol y provocar un penal, más allá de que no fue suficiente para Flamengo que cayó por 3-2 con Lanús en el marco de la Recopa Sudamericana.
¡¡EL 10 URUGUAYO LE DA VIDA AL MENGAO!! ¡¡DE ARRASCAETA MARCÓ EL 1-1 (1-2 GLOBAL) DEL FLAMENGO ANTE LANÚS, EN EL MARACANÁ!!— SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026
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Mauro Méndez
El Ruso sigue en gran momento y esta vez le marcó nada menos que a River Plate en el Monumental aunque fue derrota de Banfield por 3-1 en la despedida de Marcelo Gallardo del Millonario.
EL TALADRO SOÑABA: Mauro Méndez recibió el centro de Tiziano Perrotta y anotó el empate parcial de Banfield ante River. pic.twitter.com/KgYGA5EiOu— SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026
Miércoles 25 de febrero
Tiago Palacios
El primer gol de la era Cacique Medina en Estudiantes fue uruguayo y lo hizo el volante ofensivo luego de recibir al borde del área y sacar un latigazo de zurda que venció al arquero rival.
UN ZURDAZO INATAJABLE: Tiago Palacios marcó el primer gol de la Era del Cacique Medina como DT de Estudiantes y el 1-0 del Pincha a Newell's en el Coloso por la fecha 7 de la Zona A del #TorneoApertura.— SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026
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Martes 24 de febrero
Michael Santos
La ley del ex se hizo presente en Santiago del Estero porque el Pelo hizo uno de los goles del triunfo de Central Córdoba sobre Talleres por 2-0 en el marco del Torneo Apertura de Argentina.
🙏 DOS PEDIDOS DE DISCULPAS POR LEY DEL EX EN SANTIAGO DEL ESTERO— SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026
✔️ Central Córdoba derrotó 2-0 a Talleres por la fecha 7 de la Zona A del #TorneoApertura
⚽ El primero lo hizo Diego Barrera y el segundo Michael Santos pic.twitter.com/xk4HHjtqXo
Lunes 23 de febrero
Nahitan Nández
El volante uruguayo sigue de racha en Arabia Saudita y en los primeros siete minutos de partido puso un gol y una asistencia para el triunfo de Al Qadsiah por 4-0 ante Al Ettifaq. Cinco goles y tres asistencias en el 2026 para él.
O Al Qadsiah vai vencendo o Derby do Leste contra o Al Ettifaq!— Central do Arabão (@centraldoarabao) February 23, 2026
Em apenas 8 minutos, dois gols.
O primeiro foi esse de Nandez. pic.twitter.com/oai1DTET5y
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