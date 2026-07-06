Rusia importa cifra récord de gasolina de Bielorrusia, buscando ventaja en plena crisis del combustible

Rusia importó en junio la cifra récord de 141.000 toneladas de gasolina bielorrusa en medio de una crisis de escasez de combustible a causa de ataques ucranianos, informó ayer domingo el diario Védomosti. Esto lo pondría en una mejor posición en la guerra contra Ucrania.

Las importaciones de junio suponen un total 2,4 veces mayor que el volumen importado en mayo. En junio de 2025 las importaciones de gasolina rusa ascendieron a tan solo 1.000 toneladas.

Según el diario ruso, Bielorrusia desvió de este modo a Rusia sus exportaciones de combustible destinadas a países de Asia Central.

Los expertos citados explicaron a Védomosti que se espera que dicha medida alivie la situación del mercado ruso, pero que claramente no cubrirá por completo la escasez de gasolina del país provocada por los constantes ataques ucranianos contra infraestructura petrolera y logística.

Según medios internacionales el consumo diario de gasolina en Rusia en verano es de 110.000 toneladas.

Bielorrusia, mientras tanto, tiene capacidad para exportar entre 1,8 y 2 millones de toneladas de gasolina al año. Las autoridades rusas siguen negando que la crisis de desabastecimiento se deba a los ataques aéreos ucranianos, sino a un brusco aumento de la demanda. En la semana, el Kremlin admitió que estaba negociando la importación de combustible de terceros países.

Gazprom

En otros asuntos, el gigante estatal de gas ruso Grazprom firmó un contrato con el Ministerio de Defensa para la creación de agrupaciones para la defensa de infraestructura energética, informó el medio opositor ruso Eco de Moscú.

La misión de dichos equipos es la de “patrullar y proteger las instalaciones de suministro de gas”, según comprobó el portal tras revisar documentos internos de Gazprom.

En mayo el gobierno dio luz verde a las empresas privadas para adquirir equipo militar pesado para defenderse de los drones ucranianos, que durante el último año han aumentado la intensidad de sus ataques contra la infraestructura vinculada con la maquinaria de guerra rusa.

De su lado, el ministro ucraniano de Defensa, Mijailo Fedórov, aseguró ayer que el país ha prácticamente duplicado en junio el número de ataques contra objetivos rusos a más de 50 kilómetros de la línea de contacto del frente.

Ucrania alcanzó en junio más de 200.000 objetivos enemigos, aseguró el ministro en un mensaje en Telegram.

Con información de EFE y AFP