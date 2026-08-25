"Inadmisible": disputa entre el gobierno de Javier Milei y Tierra del Fuego por amarre de un buque británico

El gobierno argentino del presidente Javier Milei y las autoridades de la provincia Tierra del Fuego, al sur del país, entraron este martes en disputa a raíz del amarre de un buque británico en el puerto de Ushuaia, lo que prohíben las leyes provinciales a raíz del conflicto con Reino Unido por la soberanía de las Malvinas, pero que justificó el vocero de la Casa Rosada.

Adrián Ravier, portavoz del gobierno de Milei, dijo este martes en una rueda de prensa que "el accionar del buque no viola ninguna ley", en respuesta a la denuncia presentada por la provincia de Tierra del Fuego por considerar que el amarre del VS Promise incumple normas en el marco del reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago, bajo administración británica.

En Tierra del Fuego rige una ley que prohíbe la permanencia, el amarre y el abastecimiento en sus puertos de barcos con bandera británica. Y, en cualquier caso, el gobierno central, a través de la Prefectura Naval, debería haber dado permiso al buque para que se introdujera en aguas argentinas.

Sin embargo, Ravier afirmó que en este caso la ley provincial "no aplica" porque esa normativa no prohíbe de manera general el ingreso a los puertos fueguinos de buques vinculado al Reino Unido, sino solo de aquellos relacionados con actividades de exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas.

El puerto de Ushuaia, en Argentina. Foto: La Nación

El gobierno nacional considera que fueron las autoridades provinciales las que permitieron el ingreso del buque para cargar petróleo en una monoboya ubicada en aguas del Atlántico, a 13 kilómetros de la costa, que -según Ravier- está bajo jurisdicción local.

Este hecho ha avivado la tensión entre Tierra del Fuego y el Ejecutivo de Milei, ya que este último tomó el control del puerto de Ushuaia en enero pasado y, en respuesta a esa intervención, el gobierno provincial demandó al Estado central.

El buque británico VS Promise en el puerto de Ushuaia, Argentina. Foto: Gentileza Gob. de Tierra del Fuego a La Nación

En un comunicado, las autoridades fueguinas afirmaron el lunes: "Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial".

El buque amarró el lunes en el puerto de Ushuaia y este martes continuó su viaje por el estrecho de Magallanes.

EFE