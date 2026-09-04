Reino Unido le responde a Milei y reafirma su dominio "absoluto e inquebrantable" sobre las Islas Malvinas

Reino Unido reafirmó este viernes que las Islas Malvinas "son británicas", después de que el presidente Javier Milei afirmara que hay "vientos de cambio" favorables a la reivindicación argentina, a raíz de unas declaraciones de Donald Trump.

Reino Unido y Argentina libraron en 1982 una guerra de diez semanas por el archipiélago del Atlántico Sur, un territorio de ultramar al que los argentinos se refieren como Las Malvinas y los británicos llaman Falkland.

El destino de las islas volvió a los titulares en los últimos días porque el presidente estadounidense amenazó con intervenir en la disputa y la revelación de un proyecto petrolero británico-israelí cerca del archipiélago generó indignación en Argentina.

"En el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo", afirmó Milei en cadena nacional, después que el presidente Trump dijera esta semana que no descarta "revisar" la tradicional posición de neutralidad de Washington sobre el histórico diferendo por las islas.

"Esta amenaza no es inocua", prosiguió el mandatario argentino. Su alocución se dio en el marco del reclamo de Argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas en aguas a 220 kilómetros al norte de las Islas.

El control de las Malvinas es un tema muy sensible en Argentina, a pesar de que los propios isleños —en su mayoría nacidos en Reino Unido o descendientes de británicos— votaron abrumadoramente en 2013 por seguir siendo británicos.

Casas en las islas Malvinas (Falkland Islands). Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

La respuesta de Londres a las declaraciones de Javier Milei

"Las Malvinas son británicas porque los habitantes de las Malvinas eligen ser británicos", respondió el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, en una publicación en redes sociales el viernes, calificando la declaración de Milei como resultado de "política interna".

"Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable", añadió Streeting.

Milei dijo que va a "endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas" y anunció la creación de una base naval en la provincia patagónica de Tierra del Fuego.

Agregó además que los isleños, como constituyen "una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación".

Vista aérea de las islas Malvinas (Falkland Islands). Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

El factor Donald Trump y el proyecto petrolero Sea Lion

La disputa por la soberanía de las islas es reconocida oficialmente por una resolución de la ONU de 1965, que insta a ambas naciones a resolverla por la vía diplomática y a no adoptar decisiones unilaterales.

Hasta ahora, Estados Unidos, como la mayoría de países occidentales, reconoce que el Reino Unido administra de facto ese archipiélago, pero no se pronuncia estrictamente sobre su soberanía, reclamada por Argentina.

"La cuestión Malvinas le sirve a Trump para presionar al Reino Unido, para que cumpla con sus demandas en relación con el financiamiento de la OTAN, con la colaboración en la guerra en Irán", dijo este jueves a la AFP Tomás Mugica, politólogo y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina.

Por eso, "hay que ser bastante cuidadoso en cuanto a las expectativas" sobre un cambio de la postura de Estados Unidos, cuya relación con Reino Unido "es muy sólida".

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

"Muchas veces las posiciones retóricas de Trump, que son muy fuertes, no se corresponden con las iniciativas diplomáticas y militares que le siguen", agregó.

"Si hay un conflicto, Trump se mete", afirmó por su parte Juan Battaleme, politólogo y exsecretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del gobierno de Milei hasta diciembre de 2025.

Para el exfuncionario, esta postura se enmarca dentro de la llama "doctrina Donroe" (en alusión a la doctrina Monroe del siglo XIX), según la cual "el interés norteamericano está remarcado desde el Ártico a la Antártida y pretende que haya un grado de estabilidad" en la región.

Argentina y el Reino Unido se disputan la soberanía del archipiélago austral por el que libraron una guerra en 1982. Esta se saldó con la rendición del gobierno dictatorial argentino tras 74 días de conflicto en los que murieron 649 argentinos y 255 británicos.

Más de cuatro décadas después, el tema es de alta sensibilidad para los argentinos, e incluso irrumpió durante el Mundial 2026, cuando jugadores de la selección albiceleste desplegaron una pancarta con la frase "Las Malvinas son argentinas" tras vencer 2-1 a Inglaterra en semifinales.

La bandera con alusión a las Islas Malvinas con la que celebraron los jugadores de Argentina el triunfo ante Inglaterra. Foto: EFE.

Milei aborda el tema mientras se registra un deterioro en la aprobación de su gobierno, a poco más de un año de las elecciones en las que buscará un segundo mandato.

Sondeos recientes ubican la aprobación de su gestión en torno al 34% de los encuestados y una desaprobación de más del 55%.

"Existe un consenso muy amplio a nivel del conjunto de la población, pero también de las élites políticas, en cuanto a la legitimidad del reclamo de soberanía por parte de Argentina", dijo Mugica.

AFP