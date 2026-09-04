Bullrich explicó la admiración de Milei por Thatcher y justificó la nueva base naval frente a Malvinas

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, se refirió este viernes al discurso de Javier Milei en cadena nacional por Malvinas, donde anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. La exministra de Seguridad explicó los motivos del proyecto y sostuvo que pasarán “del papel a la acción”. “El conflicto que tenemos con Malvinas escaló en el momento en que el Reino Unido decidió hacer exploración de petróleo. Esto es algo que, en un territorio en conflicto, no es viable. Se están robando nuestro petróleo”, sostuvo Bullrich al respecto.

La legisladora hizo referencia, de este modo, a lo que el gobierno argentino define como un “avance del condenable proyecto Sea Lion hacia la explotación de petróleo en las islas Malvinas” y el posible impacto de futuras actividades hidrocarburíferas.

En el mismo sentido, la jefa de bloque planteó respecto de los plazos previstos por las empresas extranjeras: “En diciembre empieza a explorar el petróleo, ¿vamos a esperar a que empiecen?”.

En una entrevista con Radio Mitre, donde le preguntaron si la base naval planeada tiene fines militares o logísticos, aseguró: “Es ambas cosas. Tiene componentes logísticos muy importantes para atender a los barcos que pasan por allí. Exactamente cómo es no se podría describir en este momento”.

Al ser consultada por la admiración que el presidente expresó en el pasado por la exprimera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher, la legisladora libertaria explicó que se debe únicamente a su visión económica: “Se refería al modelo que aplicó en el Reino Unido, con el que les cambió la vida a sus ciudadanos. Una cosa es Thatcher economista y otra es poniéndose al frente de la guerra”.

Además, Bullrich hizo un análisis de la geopolítica actual, especialmente tras las recientes declaraciones de Donald Trump, y argumentó que, al producir recursos estratégicos que hoy requieren las principales potencias, somos “una presa fácil, si no nos cuidamos”.

Vista aérea de Stanley, islas Malvinas. AFP

En esa misma línea, la senadora afirmó que la Argentina sostuvo el método diplomático durante años, pero el avance del Reino Unido y las empresas foráneas requiere tomar decisiones más concretas: “Venimos papelito tras papelito y ahora vamos a la acción. Ahora la Argentina se pone de pie”.

Los dichos de la parlamentaria se dieron tras la cadena nacional de 15 minutos emitida este jueves desde el Salón Blanco de la Casa Rosada. En su mensaje, el Presidente hizo un llamado a todo el arco político e informó una inminente puesta en marcha de medidas para contrarrestar el avance del proyecto petrolero Sea Lion.

Tal como informó la periodista Sofía Diamante previamente en La Nación, de ser llevada a cabo, esta operación británica se desarrollaría en aguas cercanas al territorio por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

La Oficina del Presidente también profundizó sobre la explotación en la zona marítima austral: “Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”.

El presidente argentino, Javier Milei, rodeado de autoridades del gobierno, habla en discurso sobre las islas Malvinas. Foto: captura de video

Además, profundizaron en el argumento que presentó Bullrich: “Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”.

Por otro lado, el Ejecutivo recordó que, para intentar frenar esas maniobras, la Cancillería remitió cerca de 180 notas de desaliento a firmas e instituciones de más de 29 países.

El plan trazado por el Poder Ejecutivo ante este escenario contempla la firma de un DNU para asignar mayores partidas al Ministerio de Defensa, destinadas a erigir la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y mejorar los sistemas de telecomunicaciones.

La iniciativa de la gestión libertaria endurecerá las sanciones administrativas y penales previstas en la ley 26.659 y creará el Consejo de Seguridad Nacional, organismo encargado de estructurar la custodia sobre la infraestructura crítica marítima y aeroespacial.

“Los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”, expresó el Presidente para respaldar el posicionamiento nacional.

Con información de La Nación/GDA