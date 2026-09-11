Javier Milei suspende su viaje al Reino Unido en medio de la creciente tensión por las islas Malvinas

En medio de la escalada de tensión en torno a la causa Malvinas, el presidente argentino Javier Milei resolvió suspender su viaje al Reino Unido, previsto para fines de octubre, según confirmó a La Nación una alta fuente de la Casa Rosada.

Milei tenía previsto viajar el 21 de octubre a Londres para dar una charla en la no estaba en agenda ningún contacto oficial con el gobierno británico, y mantener encuentros con empresarios locales.

En cambio no estaba en agenda ningún contacto oficial con el gobierno británico, ni con el primer ministro británico, Andy Burnham, ni con miembros de su Gabinete, según confirmaron fuentes a La Nación fuentes oficiales.

El jueves, cuando expuso frente al parlamento, Burnham habló sobre las islas Malvinas: “Siempre vamos a respetar los deseos de los isleños a elegir ser británicos. No lo vamos a cambiar nunca y vamos a ser implacables en defender eso”, advirtió.

Casas en las islas Malvinas. Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

En tanto, Wes Streeting, ministro de Defensa británico, relativizó la ofensiva que lanzó Milei por las Malvinas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, pusiera en duda su apoyo ante un eventual conflicto.

Desde entonces el gobierno delineó una estrategia tanto a nivel político y judicial, como comunicacional, que incluyó la emisión de la cadena nacional el jueves. Ese día, Milei anticipó la decisión del gobierno de redoblar la presión sobre las petroleras extranjeras que pretendan operar en la zona de Malvinas. La Nación/GDA