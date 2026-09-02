Martín Aguirre analizó el fenómeno Trump y Milei y el avance de la política espectáculo

Martín Aguirre, director de la Redacción de El País, pasó por la mesa de En Clave País como cada miércoles. En esta oportunidad, participó de forma virtual desde Ciudad de Buenos Aires, ya que se encuentra en el evento "Vientos de cambio" - Avanza la libertad en Argentina y las Américas, una cumbre que reúne a líderes políticos, académicos, intelectuales, empresarios y referentes de la sociedad civil argentina, pero también de América Latina y Estados Unidos.

El evento es impulsado por la fundación Libertad y Progreso, junto al Archbridge Institute y Reason Foundation. Durante su columna, Aguirre abordó el concepto de "política espectáculo" en el debate cotidiano y analizó la coyuntura política que viven tanto Argentina como la región.

"Acabo de escuchar a Lust. El concepto de Wanda Nara de la política es algo que tenemos que explorar más en profundidad. Estando acá en Argentina es algo muy apropiado para algunas cosas que uno ve, la política espectáculo acá es algo que está muy presente y muy viva en el debate cotidiano", planteó.

El rol de las figuras de Trump y Milei en el debate público

Aguirre explicó que la mayoría de las personas que participan en la cumbre son de "ideas liberales en general". "Hay una cuestión que se discute en los corrillos que es que hay por lo menos dos figuras que en los últimos diez o quince años han enfrentado cierta hegemonía cultural de la izquierda en el debate público, que son Trump y Milei. A la mayoría de los liberales se les atraganta un poco porque tienen cuestiones, Milei por el lado social, Trump por el comercial, que no cierran mucho con las ideas liberales tradicionales", apuntó.

"Lo que llama la atención es cómo hicieron estas personas para poner estas ideas arriba de la mesa, siendo que hay gente más eficiente y estudiosa que no lograba tener una visibilidad de ese tipo. Y tiene que ver con la capacidad de esos dos liderazgos de marcar agenda, de estar en el debate público, de repente con esos costados más extravagantes. Pero en los hechos han logrado resultados políticos que otra gente más pulida, más académica, que ha intentado poner determinadas en el debate público y no lo ha logrado", agregó.

Aguirre señaló que la situación es "un poco el signo de los tiempos en los que vivimos" y planteó que en la actualidad "no alcanza" con ser un gran estratega político, sino que hay que vender las ideas de alguna o "conectar con las audiencias" con un mensaje con identidad o perfil propio.

"La polarización si vos querés también es un fenómeno de estos tiempos, porque otros dirigentes más de izquierda que han tenido éxito en los últimos años, pienso en Gabriel Boric, pero también en Gustavo Petro, son también figuras muy polarizantes", remarcó.

Los detalles de la cumbre y la coyuntura en Argentina

El evento comenzó con una presentación de Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado en Argentina. En ella, el político argentino planteó dos casos sobre las regulaciones estatales que terminaron generando resultados negativos en su país: la minería y la propiedad intelectual de las semillas.

"Chile, que tiene el mismo tipo de suelo y riqueza, exporta 70.000 millones de dólares en minería, Argentina cero, por la falta de definición de algunas cosas territoriales, y como a partir de ciertos cambios regulatorios esto explota, y en poco tiempo y supera o iguala a Chile", señaló.

"Otro ejemplo, que me pareció muy revelador, es el tema del algodón. Argentina tiene una normativa muy especial con el tema de la propiedad intelectual, sobre todo de las semillas, y él explicaba que un productor de algodón de Paraguay, tiene prácticamente el doble de producción que un argentino por el simple hecho de que acá no pueden entrar ese tipo de semillas, que implican avances genéticos muy importantes", explicó.

En esta línea, Aguirre apuntó que lo que sucede en Argentina afecta a Uruguay por varios costados, ya sea "directa o indirectamente". "A nuestra escala algunos de los problemas que tiene Argentina también los tenemos. Un país en algunos sentidos muy cerrado, un país con un exceso de regulaciones, que asfixia al empresario o al tipo que quiere emprender y salir adelante, pero también es el hecho que para nosotros es muy relevante que Argentina progrese y tenga éxito", añadió.

Se espera que el evento cierre con discurso de Javier Milei

Aguirre planteó que, en su visita a Argentina, notó a la gente en la calle "en un momento bastante opaco". "Milei no está en su mejor momento, hay una sensación de que se ha hecho un sacrificio enorme que no termina de cristalizar en beneficios concretos", sostuvo.

Por otra parte, sostuvo que también está la sensación de que "se está en el momento correcto, en el camino correcto" y que "un cambio podría ser negativo". "Un poco que los tomadores de decisiones han decidido hacer la plancha hasta el año que viene, que son las elecciones", describió.

Se espera que el evento culmine este miércoles un discurso de Milei, que se aguarda "con expectativa" entre los participantes.