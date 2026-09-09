Reino Unido baja el tono a la crisis con Argentina por las Malvinas y dice que busca una “relación constructiva”

En plena escalada retórica sobre las islas Malvinas, el gobierno británico optó por bajar el tono y afirmó que buscaba tener una “relación moderna y constructiva” con Argentina, aunque se mantuvo firme en su posición sobre la soberanía de este territorio en el Atlántico Sur y los derechos de autodeterminación de sus habitantes.

Durante una comparecencia en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, dijo: “El Reino Unido quiere continuar manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina con respecto a un rango de intereses compartidos”.

“Sin embargo, no debe haber duda sobre nuestro compromiso con los habitantes de las islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido sobre las islas”, precisó.

En este sentido, dijo que el futuro de las islas solo pueden decidirlo sus habitantes y recordó que en el último referéndum celebrado en el territorio en 2013, un 99,8% de ellos respaldaron que el archipiélago continuase bajo administración británica, como hasta ahora.

Presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: AFP.

En las últimas semanas, se ha producido una escalada retórica sobre las Malvinas, iniciada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijese que estaba “revisando” su postura sobre el archipiélago tras el rechazo del Reino Unido a unirse a Washington en la guerra contra Irán, algo que también envalentonó al presidente argentino, Javier Milei.

Además, sucede en medio de un polémico proyecto petrolero, denominado Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de las Malvinas.

La iniciativa conjunta de la empresa israelí Navitas y la británica Rockhopper supone el primer yacimiento de petróleo descubierto en las islas y se ha convertido en blanco de una demanda presentada este mes en Argentina.