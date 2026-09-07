La base naval de Tierra del Fuego que reforzará el gobierno argentino, en el marco de su reivindicación de las Malvinas

La base naval de Tierra del Fuego, que comenzó a construirse en el extremo sur de Argentina durante el Gobierno del peronista Alberto Fernández y que Javier Milei ha prometido relanzar, se enfrenta a un severo recorte presupuestario en Defensa y el interés de EE.UU. por aumentar su presencia en esa zona cercana a la Antártida y las Malvinas.

“Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”, afirmó Milei el jueves en un discurso a la nación en defensa de la soberanía argentina de las islas Malvinas, bajo ocupación británica desde 1833. En su discurso también anunció sanciones para aquellas empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago.

La construcción de la base militar comenzó a discutirse en 1990 y su diseño formal se inició en 2010. Los avances fueron durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), cuando se niveló el terreno y se construyó una base de hormigón. A esa primera etapa se destinaron unos 25.000 millones de pesos (16 millones de dólares).

Con la llegada de Milei a la Presidencia, en diciembre de 2023, la obra quedó paralizada a raíz del gran ajuste presupuestario que llevó a cabo.

El proyecto contempla una infraestructura militar y logística que permita reemplazar la actual base naval de Ushuaia, que ni siquiera cuenta con un muelle propio, y convertir la zona en un centro de aprovisionamiento y asistencia para las embarcaciones que transiten entre Tierra del Fuego y la Antártida. Fuentes especializadas estiman que el costo total de la obra rondaría entre 300 y 500 millones de dólares y la construcción se alargaría hasta una década.

El pasado viernes, Milei ordenó modificar el presupuesto del Ministerio de Defensa y, después, el canciller argentino, Pablo Quirno, confirmó que ese decreto reasigna partidas presupuestarias para la construcción de la base. Expertos consideraron que existe una contradicción entre lo anunciado y la realidad, pues las partidas destinadas a Defensa se redujeron en casi 60 millones de pesos (unos 39.000 dólares) en mayo. El recorte ha provocado una crisis salarial y una reducción de las prestaciones médicas debido a la crítica situación financiera del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). “Si no arreglás eso primero y no le das una obra social que cubra al sector muy difícilmente puedes hablar de incrementar la presencia militar en el Atlántico”, dijo el vicepresidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales.

El proyecto también está marcado por el creciente interés de Estados Unidos en el extremo sur argentino, una zona clave para acceder a la Antártida. Milei se refirió a la base durante una visita a Ushuaia en abril de 2024 junto a la entonces comandante del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson. Allí destacó esta obra como “la puerta de entrada” a la Antártida de ambos países y habló de una “alianza estratégica” con Washington.

En 2025, el nuevo jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, también visitó Ushuaia y recorrió el área donde se iniciaron los primeros trabajos de la infraestructura. En medio de ese interés, el canciller Quirno matizó el viernes que la futura base “será completamente argentina”.

La mirada puesta por Estados Unidos en esa zona responde a su valor estratégico por su proximidad al paso de Drake, su función logística para la Antártida y la importancia creciente del Atlántico Sur.

EFE