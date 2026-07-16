Jueza rechazó el planteo de prescripción solicitado por Charles Carrera; el caso avanza rumbo al juicio oral

La jueza de Crimen Organizado de 2do Turno, Diovanet Olivera, rechazó este jueves el planteo de prescripción presentado por la defensa del exsenador frenteamplista Charles Carrera, acusado por su actuación en el caso de la internación de Víctor Hernández en el Hospital Policial.

La resolución fue adoptada durante la primera audiencia de control de acusación, a la que asistió El País. Se trata de una instancia previa al juicio oral. Los abogados de Carrera, Juan Manuel González Rossi y Lucía Fernández, solicitaron que se declararan prescriptos los hechos anteriores al 11 de junio de 2015.

La defensa argumentó que habían transcurrido más de diez años entre esos hechos y la formalización de la investigación, ocurrida el 11 de junio de 2025.

La discusión con la Fiscalía estuvo centrada en si los delitos atribuidos a Carrera debían considerarse "continuados", es decir, desde qué momento debía comenzar a computarse el plazo de prescripción.

Un delito continuado se configura cuando varias conductas cometidas en distintos momentos, pero vinculadas a un mismo propósito, son consideradas jurídicamente como un único delito. Esto incide en la prescripción porque el plazo comienza a contarse desde la última conducta.

Tras escuchar a las partes, Olivera rechazó el planteo. La defensa anunció que apelará la resolución.

Carrera está acusado por fraude y utilización indebida de información privilegiada. La Fiscalía encabezada por Sandra Fleitas pidió que sea condenado a cuatro años de penitenciaría, tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 1.000 Unidades Reajustables.

El rechazo de la prescripción no implica una condena. La audiencia continuará con la discusión sobre los testimonios, documentos y pericias que podrán utilizarse durante el eventual juicio.