Se confirmó oficialmente el amistoso entre Uruguay y Argelia, que se jugará en Italia en la próxima fecha FIFA

La selección de Uruguay tendrá su último test, en la última fecha FIFA antes del final de las temporadas europeas, enfrentando a Inglaterra en Wembley, y en las últimas horas se confirmó a Argelia, como el rival al que la Celeste enfrentará en el amistoso a jugarse en Italia, el martes 31 de marzo, en el Allianz Stadium de Turín, propiedad de Juventus.

La selección africana es la cuarta mejor rankeada de su continente en la clasificación FIFA en donde trepó hasta el puesto 28, tras haber alcanzado los cuartos de final de la Copa África de Naciones, donde quedó eliminada a manos de Nigeria, por 2-0. Además, integra el grupo J del Mundial 2026, junto a Argentina, Austria y Jordania, por lo que podrá encontrarse con el equipo Charrúa, en dieciseisavos de final, en caso de que uno avance como primero de su grupo, y el otro segundo. Recordar que el equipo de Marcelo Bielsa tendrá que enfrentar en la Copa del Mundo a un rival africano, Cabo Verde, además de a España y Arabia Saudita.

En esa misma fecha FIFA, Uruguay visitará a Inglaterra en Londres, el viernes 27 de marzo, a las 16:45 horas.

Este será el segundo enfrentamiento entre uruguayos y argelinos en toda la historia, donde el historial favorece para la selección del norte de África, que como local derrotó a la Celeste 1-0, con gol de Rafik Djebbour, el 12 de agosto de 2009. En aquella ocasión, el equipo dirigido por Óscar Tabárez formó con Martín Silva; Bruno Silva, Diego Lugano (Andrés Scotti 46'), Diego Godín (Carlos Valdez 75'), Jorge Fucile (Miguel Amado 61'); Sebastián Eguren (Álvaro Fernández 46'), Walter Gargano, Álvaro Pereira, Luis Suárez (Sebastián Fernández 81'), Sebastián Abreu (Rodrigo López 46'), Jorge Martínez (Edinson Cavani 61').

Este parate de selecciones definirá además los últimos equipos del Mundial, que buscan su clasificación por repechaje.