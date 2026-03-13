Arrancó la B y Colón se hizo fuerte en Paysandú: mirá cómo sigue la primera fecha del Torneo Competencia
El equipo que dirige técnicamente el venezolano Pedro Depablos doblegó 2-0 al conjunto que comanda Emiliano Alfaro en el Estadio Artigas.
Comenzó la temporada 2026 de forma oficial en la Segunda División Profesional con el inicio del Torneo Competencia, que tuvo la victoria como visitante de Colón ante Paysandú por 2-0 en el Estadio Artigas por la Serie B.
El equipo que dirige técnicamente el venezolano Pedro Depablos logró pisar fuerte en tierras sanduceras para sumar tres puntos importantes por la Serie B del Torneo Competencia. El primer tanto del cotejo lo marcó Jairo Guerra tras un fuerte disparó que venció la resistencia del arquero Nazareno Ferreyra.
Ya en el complemento la visita sentenció el juego después de una gran acción de Bruno Airaldi, quien le metió un estupendo pase de tres dedos a Ronald Álvarez para que definiera cruzado y así estampar el 2-0.
El próximo duelo que tendrá Colon será ante, otra vez, en condición de visitante ante Oriental de La Paz, mientras que el elenco que conduce técnicamente Emiliano Alfaro contará con fecha libre.
Cabe destacar que hay dos ascensos directos en disputa que se los quedarán el primero y el segundo de la Tabla Anual de la Segunda División Profesional, mientras que el tercero se dilucidará a través de unos playoffs.
Así continúa la primera fecha de la Segunda División Profesional
Sábado 14 de marzo
River Plate vs. Oriental
9:45.
Parque Saroldi.
(Serie B)
Rentistas vs. Plaza Colonia
17:00.
Estadio Luis Tróccoli
(Serie B)
Domingo 15 de marzo
Uruguay Montevideo vs. Fénix
9:45.
Estadio Luis Tróccoli.
(Serie A)
Huracán vs. Atenas
17:00.
Parque Palermo.
(Serie A)
Martes 17 de marzo
Tacuarembó vs. La Luz
18:00.
Estadio Goyenola.
(Serie A)
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