Se sacó una espina: Maximiliano Silvera convirtió su primer gol con Nacional y festejó con un beso al escudo

Corría el minuto 45+2 y Nacional igualaba sin goles frente a Wanderers en el Gran Parque Central por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026. Aunque en ese momento Luciano Boggio recuperó una pelota cerca del área Bohemia que derivó en el primer gol de la noche.

El esférico le quedó a Nicolás López, quien dejó sentado en el suelo al arquero Agustín Buffa para luego definir. Sin embargo, su disparo dio en el travesaño y el rebote fue aprovechado por Maximiliano Silvera para mandarla adentro del arco y así decretar el 1-0.

El delantero de 28 años logró marcar su primer gol con la camiseta del equipo tricolor tras siete encuentros disputados. Y cuando la pelota tocó las redes del arco de Buffa, Silvera salió corriendo a celebrar su gol y le dio un beso al escudo de la camiseta de Nacional.

Maximiliano Silvera celebra su gol con la camiseta de Nacional ante Wanderers en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

Esto despertó polémica, ya que el delantero viene de jugar los dos años anteriores en Peñarol y nunca le dio un beso al escudo del Mirasol. De esta forma, el exjugador de Cerrito y Santos de Brasil dio a entender su amor como hincha por el club albo.

Al final Nacional se quedó con los tres puntos, ya que en el complemento apareció Tomás Verón Lupi, luego de una gran acción del lateral Camilo Cándido, para convertir el 2-0 final.