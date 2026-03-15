Nacional: el pedido de disculpas de Maxi Gómez tras su expulsión y el respaldo inmediato de Luis Mejía

Nacional no pudo aprovechar la superioridad numérica ante Wanderers porque apenas nueve minutos después de la expulsión de Gonzalo Freitas por una infracción sobre Mauricio Vera sufrió la roja de Maxi Gómez, el goleador del Bolso en lo que va del Torneo Apertura con tres goles en seis partidos.

De todas formas, logró retornar a la senda triunfal con goles de Maxi Silvera y Tomás Verón Lupi. Ni bien se consumó la victoria en el Gran Parque Central, Gómez emitió un mensaje dedicado a los fanáticos del Bolso: “Quiero pedir disculpas por lo ocurrido en el partido de hoy. Asumo con responsabilidad la expulsión y lamento no haber podido seguir acompañando a mi equipo dentro de la cancha”, inició a través de su cuenta oficial de Instagram. Y profundizó: “Orgulloso del enorme esfuerzo de mis compañeros, que dieron todo hasta el final y demostraron compromiso y entrega en todo momento dándonos así la victoria y los 3 puntos fundamentales para seguir”.

La respuesta del arquero Luis Mejía, uno de los referentes del equipo que lidera Jadson Viera, no tardó en llegar: “#Todosjuntos”, acotó. Por primera vez en lo que va de la temporada, el Bolso no tendrá la posibilidad de contar con el “9” para visitar a Defensor Sporting el próximo viernes 20 de marzo desde las 21:30 horas en el Estadio Luis Franzini por la séptima fecha del Apertura.

De esta manera, Jadson Viera tiene el desafío de modificar un sector ofensivo que había mostrado una buena versión contra el Bohemio. Gonzalo Carneiro es el candidato natural para reemplazar a Gómez, aunque su escasa continuidad con solo 127 minutos en cancha ponen en duda esta cuestión.

Otra de las posibilidades con las que cuenta el entrenador es el ingreso de Tomás Verón Lupi a la oncena titular para jugar en un rol de mediapunta y que, de esta manera, Maximiliano Silvera se pueda posicionar como una de las referencias de ataque junto con Nicolás “Diente” López.