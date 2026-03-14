Silvera: del "fuimos el Nacional que pretendemos" a "el grupo es consciente del escudo que lleva en el pecho"

Maximiliano Silvera se robó los flashes por su festejo en el necesario triunfo de Nacional sobre Wanderers. El delantero habló en rueda de prensa, donde destacó el gol, habló de sus características y mostró optimismo con el grupo, que "es consciente de la camiseta que lleva puesta y el escudo que lleva en el pecho".

Maxi manifestó que el gol "se hizo esperar", pero destacó "una mejoría en el funcionamiento, que era importante". "Es una de las características mías ayudar al equipo desde el lugar que me toque, por suerte se pudo dar el gol también, sabia que en algún momento se iba a dar", concluyó respecto a su juego.

Silvera destacó la importancia de abrir la cuenta: "Es algo que no se nos venía dando, te permite manejar el encuentro con otra tranquilidad. El equipo se soltó un poco más, con más confianza, eso fue muy importante también".

"Mucha autocrítica puertas adentro. Sabíamos que no habíamos estado a la altura, que lo sacaba todo el grupo trabajando mucho mas. Sabíamos a donde íbamos, este grupo es consciente de la camiseta que lleva puesta, del escudo que lleva en el pecho, hay que seguir por ese camino", contó respecto al después de la derrota ante Juventud.

Por último hizo énfasis en el funcionamiento: "Nos sentimos cómodos. Fuimos el Nacional que pretendemos ser, en cuanto a juego, intensidad también, era importante sumar de a tres y que el equipo lograra un funcionamiento mejor al que veníamos mostrando, sabíamos con tranquilidad que lo íbamos a sacar".

Al terminar el partido, el ex Peñarol hizo énfasis a su festejo en el gol, con una selfie que fue posteada por las redes de Nacional.

Tiró una selfie antes de irse el tipazo 😘 pic.twitter.com/nHETozZ8Er — Nacional (@Nacional) March 14, 2026

El delantero pudo cortar con su sequía, al anotar su primer gol con la camiseta tricolor en su séptimo partido, en cuatro, lo hizo como titular.