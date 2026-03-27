Cónclave en Peñarol con la presencia de tres presidentes, consejeros y allegados: “Fue un gesto de madurez”

En medio de un año clave para Peñarol ya que en el mes de diciembre habrá elecciones, la interna del club aurinegro tuvo en la noche del jueves tuvo un encuentro más que auspicioso con la presencia del actual presidente Ignacio Ruglio y sus dos antecesores: Jorge Barrera y Juan Pedro Damiani.

Víctor Bedrossian, consejero suplente del oficialismo, fue el anfitrión de ese asado que se dio luego del reconocimiento a todos los deportes en el Estadio Campeón del Siglo y que también tuvo a directivos actuales de todas las corrientes como Eduardo Zaidensztat, Alejandro González, Marcelo Solomita, Álvaro Queijo y Rodolfo Catino, y el delegado Julio Trostchansky.

Entre las ausencias más destacadas resaltaron las de Evaristo González —concurrió su suplente Carlos Trujillo—, Edgardo Novick, Santiago Sánchez y Guillermo Varela.

Otros participantes del encuentro de la noche del jueves fueron Federico Terryn —dirigente de formativas y consejero suplente—, Diego Fernández —presidente de infraestructura— y Nicolás Ghizzo, consejero de la oposición.

“La organizó Víctor en su casa y la idea más que nada fue la de buscar unidad pesando en las elecciones, pero no una lista única, unidad en el sentido de que sea una campaña limpia”, le dijo a Ovación el consejero Alejandro González.

Marcelo Solomita, Diego Fernández y Alejandro González. Foto: Gentileza.

“Algunos dijeron una cosa que es verdad y es que lo teórico es fácil, pero después llevarlo a la práctica es muy difícil”, agregó González, quien resaltó la presencia de consejeros y allegados de todas las corrientes que están en el gobierno de Peñarol, algo que lo cataloga como muy positivo más allá de algunas ausencias.

Por otra parte, el consejero que fue uno de los pocos que tomó la palabra en esa reunión y entre otras cosas manifestó que desde hace un tiempo se vienen organizando encuentros entre jóvenes dirigentes de todas las agrupaciones (oficialismo y oposición) con el objetivo de cambiar la forma de hacer política en el club. “La idea es lograr una conducción más parlamentarista y no tan presidencialista. Sabemos que no es fácil, pero en 2025 hicimos cuatro asados a lo largo de todo el año con gente joven de todos los grupos y vamos por buen camino en eso porque nos ha fortalecido mucho”, explicó González.

Juan Pedro Damiani fue el primero en tomar la palabra, luego lo siguió el presidente actual Ignacio Ruglio y también hablaron Alejandro González, Rodolfo Catino, Jorge Barrera y Julio Trostchansky. El anfitrión Víctor Bedrossian también habló antes de comenzar el asado.

Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol. Foto: Nicolás Pereyra.

En diálogo con “#Minuto1” (Carve Deportiva), Juan Pedro Damiani habló sobre este encuentro y dijo: “Fue un gesto de madurez. Cuando en Peñarol nos sentamos todos, el club crece. Hay un clima lindo para construir algo importante y fue un encuentro muy disfrutable.

El expresidente también habló sobre su rol en las próximas elecciones y expresó: “Voy a jugar muy fuerte. Eso no quiere decir que sea candidato o no, pero voy a jugar fuerte porque creo que necesitamos gente probada pero lo más importante es acercar gente joven que ya está trabajando en el club y que es muy valiosa”.

Catino, actual secretario general, dejó una frase importante según coincidieron los asistentes: “No pensemos que por un asado vamos a ser todos amigos y va a estar todo bien”. El consejero marcó sus diferencias, pero también apuesta a la unidad dentro del club de cara a unas elecciones en las que todos opinan que se debe hacer una campaña limpia, sin guerras ni agravios.

Víctor Bedrossian, Rodolfo Catino, Juan Pedro Damiani, Alejandro González y Marcelo Solomita en el Maracaná. Foto: Gentileza.

“Queremos todos que sea una campaña limpia dentro de Peñarol, todos con sus ideas y pensamientos, pero sin agravios ni discusiones que no le hacen bien a la interna”, explicó Alejandro González.

Luego de lo estrictamente político también se habló mucho de las finanzas del club y en cómo hacer para seguir generando ingresos para que el club crezca de manera profesional en varias áreas, para consolidar la marca Peñarol en el plano internacional y por supuesto, para lograr el gran sueño de todos los peñarolenses: la Copa Libertadores.