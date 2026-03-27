Las señales positivas del juego de Peñarol y los dos grandes temas a resolver que preocupan en la interna

En la interna de Peñarol muchos coinciden en que la producción que el equipo tuvo el miércoles en Florida frente a Boston River es hasta ahora lo mejor que mostró el aurinegro en lo que va de la temporada, pero también entienden que hay dos grandes temas a resolver cuando la Copa Libertadores está cada vez más cerca para los de Diego Aguirre.

Las señales positivas fueron varias y eso el Carbonero lo tradujo en el resultado. Ganó 2-0 y por tercera vez en ocho presentaciones por el Torneo Apertura dejó su arco en cero siendo la segunda en los últimos tres.

Explotando las bandas con la presencia de Luis Angulo por la derecha y Eduardo Darias por la izquierda, el Mirasol generó mucho fútbol ofensivo en el inicio del encuentro y a los 6’ se puso en ventaja con un tanto de Darias para ganar en tranquilidad. Luego controló el partido y recién lo pudo liquidar a los 80’ con un gol de Matías Arezo, quien llegó a seis en ocho presencias por el Apertura.

Con buen juego colectivo, jugando en campo rival la mayoría del tiempo, defendiendo cuando lo tuvo que hacer ya que por momentos el partido lo pidió y con la cuota de efectividad necesaria para sumar de a tres, el aurinegro se fue de Florida con el triunfo y la punta del Apertura que ayer se la quedó de manera solitaria tras el empate de Racing –su próximo rival el domingo a las 19:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo– con Progreso en el Parque Roberto.

El festejo de los jugadores de Peñarol tras el gol de Eduardo Darias ante Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida. Foto: Estefanía Leal.

Hasta ahí todo muy bien para un Peñarol que empieza a ganar en confianza, que continúa arriba en el plano local y que sigue aprontando con buenas señales el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores que para el Carbonero será el jueves 9 de abril a la hora 23:00 de Uruguay frente a Independiente Santa Fe de Bogotá en Colombia.

Pero de cara a esa instancia en la que todos dentro del club coinciden en que es la más importante porque es el gran anhelo de Peñarol, hay dos temas que el equipo debe resolver.

El primero es el tema de las lesiones que no paran de aparecen dentro del plantel. En la previa al juego ante Boston River se dio a conocer el desgarro de Emanuel Gularte, quien estará de baja al menos por 21 días, y durante el partido frente al Sastre, Mauricio Lemos se sintió y luego, Diego Aguirre lo sacó.

Según confiaron a Ovación fuentes aurinegras, el zaguero de 30 años no sufrió ninguna lesión y la molestia fue producto del desgaste que había tenido en su segunda titularidad consecutiva.

Mauricio Lemos enfrentando a Boston River. Foto: Estefanía Leal.

El panorama actual del Mirasol en cuanto a la sanidad tiene como bajas a Emanuel Gularte, Lucas Hernández, Diego Laxalt, Julio Daguer, Lorenzo Couture, Brandon Álvarez y Javier Cabrera, mientras que Abel Hernández ya tiene el alta médica y según contó Diego Aguirre en rueda de prensa el miércoles por la noche, el delantero de 35 años, es probable que esté a la orden en la décima fecha para tomar minutos frente a Progreso.

El segundo tema que preocupa de cara a la Copa Libertadores es el de la eficacia ofensiva. El miércoles, el aurinegro falló algunas chances claras y en otras se encontró con grandes atajadas de Bruno Antúnez, pero en la interna saben y son conscientes de que a nivel internacional, esas situaciones no se pueden desperdiciar porque un error, por mínimo que sea, siempre termina costando caro.

Lo positivo para Diego Aguirre es que Peñarol es puntero del Torneo Apertura en solitario y si bien hay cosas para mejorar, el equipo avanza en el juego y también en los resultados.