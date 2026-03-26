Racing 1-0 Progreso en vivo por el Torneo Apertura: Dudok puso en ventaja a La Escuelita

Racing se enfrenta ante Progreso este jueves en el marco de la octava fecha del Torneo Apertura. Los dirigidos por Cristian Chambian, que vienen de derrotar 1-0 a Liverpool, reciben en el Parque Roberto al Gaucho, que en la anterior jornada cayó ante Boston River y desea recuperarse.

La Escuelita atraviesa un gran presente en el torneo al haber obtenido 13 puntos de 18 posibles. Se ubica a solo tres de Peñarol, pero con este compromiso pendiente, por lo que en caso de ganar cerraría la fecha en la cima.

Por su parte, la visita tiene la urgencia de sumar de a tres considerando que solo registra cinco unidades.

