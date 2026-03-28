Wanderers vs. Cerro por el Torneo Apertura: hora y dónde ver un partido clave por la permanencia

Aún falta mucho. Recién se va a jugar la novena fecha del Torneo Apertura, pero el partido de hoy es una final para Wanderers y Cerro con el fin de evitar el descenso a la Segunda División.

Será hoy en el Parque Viera, desde la hora 16:00, donde el Bohemio sabe que no tiene mañana. El equipo que conduce técnicamente Mathías Corujo está en la última posición de la tabla que nadie quiere ver, la del descenso.

Wanderers es el colista con 42 puntos, mientras que Cerro es el último equipo que estaría perdiendo la categoría con 51 unidades.

Por eso, el conjunto Bohemio no pude dejar pasar este partido para soñar con algo que, con el correr de las fechas, se va volviendo muy difícil y es lograr la continuidad en la máxima categoría del fútbol uruguayo.

Wanderers viene de sufrir un duro revés en el primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026: cayó 2-1 con Albion en otro partido importante por el descenso en el Luis Franzini. “La sensación con la que me voy es negativa porque venimos a buscar los tres puntos, hicimos todo para llevarnos un punto aunque sea”, sostuvo Corujo tras la caída con el Pionero.

Cerro busca sumar su segunda victoria

“Técnico que debuta gana”. Una frase simplista que se usa como moneda corriente en el mundo del fútbol. Y se pudo aplicar en el caso de Cerro con el arribo del entrenador Alejandro Apud.

El Turco tomó las riendas del equipo albiceleste tras la salida de Nelson Abeijón. Si bien Álvaro Pintos dirigió de forma interina contra Peñarol, Apud se sentó en el banco de los suplentes del Villero en la victoria 1-0 frente a Juventud de Las Piedras por la octava fecha del Apertura.

Fue el primer triunfo de Cerro en el año y sirvió como un bálsamo de agua para un equipo que venía muy golpeado y hundiéndose en el descenso. “Llevábamos siete partidos sin ganar, por suerte trabajamos muy bien el partido. Los gurises hicieron un esfuerzo”, apuntó el director técnico de 58 años.

De esta manera, Cerro buscará conseguir algo que no logra desde el pasado 25 de octubre: ganar dos partidos al hilo. En esa oportunidad, el elenco que era conducido por Tabaré Silva derrotó 2-0 a Peñarol en el Estadio Tróccoli por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2025.

Ahora, las situaciones son distintas. Cerro sabe que enfrente tendrá un rival directo por la permanencia.

El Prado vivirá una tarde con mucha tensión futbolística: el Bohemio y el Villero se jugarán más que tres puntos, se disputarán gran parte de su permanencia en Primera.

Wanderers vs. Cerro

Wanderers. A. Buffa; N. Furtado, F. Formiliano, N. Olivera, L. Zazpe; G. Freitas, N. Queiróz, J. Alberti; J. Urretaviscaya; J. Zeballos, J. Luna.

D.T. Mathías Corujo.

Cerro. F. Correa; D. Suárez, J. Guasone, A. Macelli, G. Rodríguez, F. Bregante; C. Barros, J. Amaro, R. Mederos; A. Cambón, S. Paiva.

D.T. Alejandro Apud.

Árbitro. Javier Burgos.

Asistentes. Javier Irazoqui y Federico Piccardo.

VAR. Yimmy Àlvarez y Diego Dunajec.