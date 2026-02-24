Vuelta a clases: ¿cuáles son los útiles escolares más caros y más baratos y dónde conviene comprarlos?

En el marco de la preparación del año escolar 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó un reporte especial que analiza la evolución de los precios de una canasta representativa de útiles escolares, comparando los valores relevados en 2026 con los registrados en 2025. El objetivo central del informe es proporcionar una referencia sobre cómo han variado los precios de bienes básicos del equipamiento escolar, una información de interés para familias, comercios y responsables de políticas públicas de apoyo a la educación en Uruguay.

El análisis se basa en una muestra ampliada de precios recolectados por el Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC). Para el informe 2026 se incorporaron datos de 415 supermercados, entre cadenas y otros establecimientos que reportan periódicamente al SIPC, así como un relevamiento específico en seis papelerías de Montevideo (Escool.uy, Gandulia, La Papelera, Mosca, Office2000 y Tangreda).

De los datos disponibles, se obtuvieron precios para 75 artículos escolares, aunque la comparación directa con 2025 se realizó únicamente sobre 55 presentaciones que contaban con observaciones en ambos años.

Del análisis comparativo surge que, de las 55 presentaciones que se pudieron comparar, 35 artículos mostraron un aumento en su precio promedio en 2026 respecto a 2025, mientras que 20 artículos registraron una disminución del precio promedio en el mismo período.

Entre los productos que más subieron de precio promedio se encuentran la Hoja cuadriculada Tabaré pack de 48 hojas (29,77%), Marcadores delgados Sylvapen pack de 12 unidades (24,29%); Sacapuntas plástico Maped una unidad (18,95%); Block de hojas blancas 1/8 Caballito 20 hojas (18,11%) y el Juego de geometría 30 cm Maped (17,45%).

Compra de artículos escolares. Marcelo Bonjour/Archivo El Pais

Por el contrario, dentro de los artículos que registraron reducciones en sus precios promedio destacan el Cuaderno rayado Papiros espiral 48 hojas (34,93%), Bolígrafos 0,7 mm Pilot pack de dos unidades (31,34), Cuaderno rayado Papiros de 48 hojas (27,62%), la Goma de borrar lápiz Bic una unidad (22,94%) y la Cuadernola Papiros tapa blanda de 70 hojas (17,16%).

Comparación entre papelerías y supermercados

El informe también incluye un análisis comparativo entre los precios de los artículos vendidos en las papelerías relevadas y aquellos comercializados en supermercados adheridos al SIPC. Los resultados muestran, de manera consistente, que el precio puede variar sustancialmente entre canales de venta.

Por ejemplo, entre los artículos cuyo precio resultó más bajo en papelerías —en comparación con supermercados— se encuentran el Sacapuntas ($ 18,8 en papelería contra $ 65,9 en supermercado), bolígrafo 1mm bic blister cuatro unidades ($ 149 contra $ 152,8), lápices de colores largos de 12 unidades marca Faber Castell ($ 205,8 contra $ 237,5) y el lápiz Evolution Bic HB N°2 por cuatro unidades ($ 80,8 contra $ 105,9).

Por otro lado, los artículos cuyo precio resultó más bajo en supermercados fueron el Cuaderno Rayado Papiros 48 hojas ($ 30 contra $ 39 en papelerías), Cuadernola Campus Tapa flexible con espiral 80 hojas ($ 78,9 contra $ 79), Cuadernola Papiros Tapa Blanda 100 Hojas ($ 90,1 contra $ 139,3) y Libreta para anotaciones —deberes— Papiros 48 Hojas ($ 25,2 contra $ 46,5).

Presentaciones en unidad y en pack

Un punto adicional que el informe aborda es la comparación entre los precios de productos que se venden tanto de manera unitaria como en paquetes de varias unidades. El análisis revela que no siempre es más barato adquirir productos en pack, dependiendo de la presentación del artículo. Por ejemplo, el precio promedio de un bolígrafo Bic de 1 mm es aproximadamente $ 28,2 en venta unitaria, mientras que el pack de 4 unidades tiene un precio promedio de $ 152,8.

Niños en clase. Foto: Freepik.

De forma similar, un lápiz negro Bic tiene un precio promedio unitario de $ 20,4, pero el pack de 4 unidades se ofrece a un promedio de $ 105,7.