Conflicto en Conaprole: la empresa denuncia "faltantes importantes y pérdidas cuantiosas" de productos

Continúa el conflicto por el cierre de la planta 14 de Rivera que funcionaba como centro de distribución para el norte del país y Conaprole anunció ayer que discutirá la propuesta planteada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el próximo miércoles en la asamblea de productores. La empresa también aseguró que “los faltantes (de productos) son de importancia y las pérdidas han sido cuantiosas“, aunque no especificaron las cifras que se perdieron por el conflicto.

“La empresa considera que, tal como sucedió el año pasado, la gravedad de la situación amerita la consideración en conjunto con el colectivo de productores”, indicó Conaprole en un comunicado. La próxima semana Conaprole se reunirá en la asamblea de productores –denominada Asamblea de los 29– para discutir lo planteado por el gobierno y “el futuro de la cooperativa”, según habían señalado los directivos de la empresa.

La propuesta

Autoridades del MTSS recibieron a la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) el pasado miércoles en un ámbito en el que se redactó una propuesta por parte de la cartera para destrabar el conflicto entre la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y la empresa.

El sindicato paralizó sus actividades el pasado jueves durante el turno de la mañana con motivo de la asamblea general. La instancia se concretó con el objetivo de discutir el documento redactado por el gobierno y que contó con la aprobación del gremio.

La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, señaló que la propuesta es “más abarcativa” que el conflicto ya que se abordaron otros temas como el trabajo en el Complejo Industrial Montevideo (CIM).

Montevideo

La raíz del conflicto es el cierre de la planta de Rivera, pero esto dejó entrever otras dificultades y dispersó la atención al resto de las plantas de Conaprole. El complejo ubicado en ruta 5 es el más grande de Sudamérica, y de hecho tras el anuncio de cierre de la planta de Rivera en mayo del 2025, la empresa planteó a los trabajadores la alternativa de trasladarlos al CIM ya que concentra la mayor parte de la fuerza laboral. Al cierre del ejercicio 2024/2025, la empresa contabilizó unos 2.104 trabajadores distribuidos en las siete plantas industriales.

La discusión entre las partes comenzó hace varios años y en 2025 fue casi continua. Esta vez llegó a una instancia donde productores evalúan vender la planta CIM, según dijo a El País el presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, Leandro Noya. “La idea sería venderla para que la ejecute otro”, sostuvo y agregó: “Exigimos al directorio de Conaprole que tome medidas acorde a las dificultades”.

Noya sostuvo que si bien la venta de la planta no es una propuesta formal, “son cosas que se han conversado más de una vez”. “Si no podemos cerrar los conflictos, que se encargue otro que tenga otras posibilidades de resolución”, sostuvo.

Si bien la tercerización del CIM es una idea que parece un tanto lejana, Noya señaló que una alternativa más cercana es la de prescindir de la producción de helados. “La rentabilidad de los helados es nula o negativa”, dijo. La distribución de los helados y otros productos congelados de Conaprole ya es un servicio tercerizado a cargo de la empresa Fritran, que operaba en Uruguay desde el 2018 bajo el nombre de Cemesa.

Paros

Desde junio del 2025 cuando la empresa anunció que cerrará la planta de rivera en octubre, las actividades en Conaprole funcionaron con intermitencias. La planta de Rivera había registrado una caída de entre el 30% y el 40% de su producción por el bajo consumo de leche en todo el país. Esto desató un extenso conflicto entre la empresa y el sindicato hasta octubre del año pasado cuando la planta pasó a funcionar como centro de distribución y mantuvo a parte del personal.

Si bien el dirigente de la Federación de la Industria Láctea (FTIL), Robert Labruna, señaló a El País que las actividades se retomaron con normalidad, Conaprole asegura que el gremio no levantó las medidas sindicales.

El impacto para los productores no es solo a partir del conflicto, sino que durante el último año se registró el cierre de 150 tambos de un total de 800 contabilizados desde 2016. “Tendríamos que estar muy preocupados y dejar de lado el conflicto que fue durante todo el 2025 y parte de lo que va del 2026”, dijo el presidente de la ANPL, Álvaro Quintans.

El presidente de la cooperativa, Gabriel Fernández, sostuvo que la empresa negocia la reubicación de unos cinco funcionarios de 13 que se encontraban trabajando ya que otros fueron reubicados y aceptaron despidos incentivados.