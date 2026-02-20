Conaprole discutirá propuesta de gobierno en asamblea de productores y asegura "pérdidas cuantiosas"

En pleno conflicto por el cierre de la planta 14 de Rivera que funcionaba como centro de distribución, Conaprole anunció que discutirá la propuesta planteada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el próximo miércoles en la asamblea de productores. La empresa también aseguró que “los faltantes (de productos) son de importancia y las pérdidas han sido cuantiosas“, aunque no especificaron las cifras que se perdieron por el conflicto.

“La empresa considera que, tal como sucedió el año pasado, la gravedad de la situación amerita la consideración en conjunto con el colectivo de productores”, indicó Conaprole en un comunicado. La próxima semana Conaprole se reunirá en la asamblea de productores –denominada Asamblea de los 29– para discutir lo planteado por el gobierno y “el futuro de la cooperativa”, según habían señalado los directivos de la empresa.

Complejo industrial Montevideo de Conaprole. Foto: Leonardo Mainé.

Autoridades del MTSS recibieron a la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) el pasado miércoles en un ámbito en el que se redactó una propuesta por parte de la cartera para destrabar el conflicto entre la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y la empresa.

La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, señaló que la propuesta es “más abarcativa” que el conflicto ya que se abordaron otros temas como el trabajo en el Complejo Industrial Montevideo (CIM).

Complejo industrial Montevideo de Conaprole. Foto: Conaprole

La propuesta que planteó la cartera consiste en generar un ámbito de discusión sobre el cierre de la planta 14 de Rivera que funcionaba como centro de distribución, además de otras problemáticas en el CIM.

Por otra parte, la AOEC realizó un paro el jueves en el turno de la mañana con motivo de la asamblea general en la que se discutió la propuesta del gobierno. Si bien el sindicato sostuvo que retomaron las actividades con normalidad, Conaprole asegura que el gremio no levantó las medidas sindicales.

Según comentó a El País el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), Robert Labruna, la producción y distribución en las plantas de Conaprole se normalizaría hoy y agregó que también habrá un plenario de la FTIL para discutir estos temas.